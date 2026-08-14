"Dona a Venezuela y participa para ganar una camiseta autografiada por las estrellas del Inter Miami": la iniciativa de Telasco Segovia para ayudar a su país

La Fundación Inter Miami CF, en alianza con Global Empowerment Mission (GEM), suman esfuerzos para apoyar a las comunidades en Venezuela con un sorteo especial: brindar a los aficionados la oportunidad de ganar una camiseta única de Inter Miami autografiada por toda la plantilla del primer equipo.

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La iniciativa, liderada por el mediocampista venezolano Telasco Segovia, combina el poder del fútbol con una oportunidad para apoyar los esfuerzos humanitarios de GEM alrededor del mundo.

Los aficionados pueden visitar la página oficial del sorteo para participar y conocer más sobre la iniciativa y sus reglas oficiales.

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Mediante una nota de prensa, el plantel de 'Las Garzas' sostuvo: "Venezuela continúa enfrentando importantes desafíos humanitarios y económicos, dejando a numerosas familias y comunidades en necesidad de recursos esenciales y apoyo".

"Ante estas necesidades persistentes, el apoyo continuo es fundamental para proporcionar alimentos, suministros médicos, educación y otra asistencia vital a familias y comunidades venezolanas", acota la circular.

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"Los aficionados podrán participar para tener la oportunidad de ganar una camiseta de edición especial de Inter Miami CF y Venezuela, que presenta la bandera venezolana y está autografiada por toda la plantilla del Primer Equipo, con un valor aproximado de venta al público de $6,000", continúa.

El sorteo se llevará a cabo desde el viernes 14 de agosto a las 8 a. m. ET hasta el martes 15 de septiembre a las 11:59 p.m. ET. El ganador será anunciado el miércoles 16 de septiembre a las 12 a. m. ET.

"La camiseta de edición especial celebra la conexión entre Inter Miami CF, Venezuela y la comunidad futbolística mundial, al reunir las firmas de toda la plantilla del Primer Equipo del Club en una pieza única para coleccionistas", añade la notificación.

Recordemos que Venezuela sigue sumergida en una crisis humanitaria a raíz de más de 27 años de dictadura.

A esto se le suma la reciente tragedia causada por un devastador doblete sísmico que ha cobrado la vida de más de 6.000 personas.