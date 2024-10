La razón por la que la selección de Argentina estuvo varada en Miami por cuenta del huracán Milton a horas de su partido contra La Vinotinto

La selección de Argentina estuvo varada en Miami, hasta este miércoles a horas de su partido contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas, a causa del huracán Milton.

Argentina solo pudo viajar con destino a Venezuela desde Miami este miércoles pero primero debe hacer una escala en Colombia.

El equipo argentino, como parte de su preparación para el partido ante Venezuela en condición de visitante, decidió entrenar en Miami en el complejo del equipo de fútbol Inter de Miami en el que juega el delantero Lionel Messi.

La parada en Miami, además, se dio como consecuencia de que La Albiceleste no puede viajar desde Argentina a Venezuela por un conflicto diplomático.

La decisión de entrenar en Miami, no obstante, le está pasando factura al cuadro argentino que, en este momento, intenta llegar a tiempo a Venezuela para su juego este jueves 10 de octubre.

El seleccionador de fútbol de Argentina, Lionel Scaloni, admitió en una rueda de prensa, el martes, que hubo temores en el equipo ante la intensidad del fenómeno climático que ha provocado, en zonas de Florida como Tampa, evacuaciones masivas.

Scaloni pidió trasladarse vía aérea a Venezuela el martes, pero las autoridades de los Estados Unidos cancelaron esa posibilidad por el paso del huracán cerca de Miami.

"Habíamos pedido viajar pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo el miércoles si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa. Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que mañana por la tarde podamos salir", advirtió Scaloni en rueda de prensa.

El DT consideró que "va a ser difícil llegar al otro día (jueves) porque no se puede ir de manera directa a Maturín (sede del partido)". "Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto".

Respecto al rival, que está invicto como local en las Eliminatorias y bajo la conducción del argentino Fernando Batista, Scaloni señaló que "Venezuela es un muy buen rival, física y futbolísticamente. Es un rival para tener en cuenta, respetado. Nosotros vamos a afrontar el partido como se merece".

Para esta doble fecha, en Argentina visitará a Venezuela y luego recibirá el martes próximo a Bolivia en Buenos Aires.

La selección campeona del mundo llega a estos partidos con siete bajas entre lesionados y suspendidos, entre ellos el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, Marcos Acuña, Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Nicolás González.