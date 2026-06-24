La reacción de Falcao García al terminarse el partido de la selección Colombia y República Democrática del Congo

Con un solitario gol de Daniel Muñoz, Colombia aseguró este martes su clasificación a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo.

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El lateral derecho que milita en el Crystal Palace anotó al minuto 76 su segundo gol en la Copa del Mundo y quinto con la selección, gracias a una asistencia de Juan Fernando Quintero, sustituto del capitán James Rodríguez a los 58'.

El triunfo tiene contentos a los aficionados colombianos, pues esperan que, con este buen comienzo, el regreso de la ‘tricolor’ al Mundial sea para llegar bien lejos en el certamen, pues cabe recordar que Colombia no clasificó al Mundial de Qatar 2022.

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Uno de los que festejó fue Radamel Falcao García, el histórico goleador de la selección quien no fue convocado para este mundial, pero si fue invitado por un canal internacional a comentar.

El ‘Tigre’ no ocultó su emoción apenas escuchó el pitazo final, pues aparte de la merecida victoria del equipo, se logró la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del mundial, y : “¡Vamos!”

Los comentarios a la reacción de Falcao no se han hecho esperar: “Falcao vive todo como un hincha”, “una grata sorpresa en su rol como comentarista”, “un crack dentro y fuera de la cancha”, “cómo no amar a Radamel”, entre otros.

El próximo sábado, Colombia se medirá ante Portugal en Miami solo para definir su posición dentro de la llave que lidera con seis puntos.