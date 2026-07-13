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Selección de Croacia

Un viejo conocido regresa a casa: Slaven Bilić es anunciado como nuevo entrenador de Croacia

julio 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
Slaven Bilic, nuevo técnico de la Selección de Croacia - Foto: AFP
Slaven Bilic, nuevo técnico de la Selección de Croacia - Foto: AFP
Bilić ya sabe lo que es estar al mando de los ‘Vatreni’, pues estuvo a cargo del combinado croata desde 2006 hasta el año 2012.

La Federación Croata de Fútbol (HSN por sus siglas en croata) anunció este lunes que el entrenador Slaven Bilić, de 57 años, será el encargado de dirigir a la selección absoluta, tras la renuncia de Zlatko Dalić, quien dejó el cargo tras finalizar su participación en la Copa del Mundo 2026.

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Bilić ya sabe qué es estar al mando de los ‘Vatreni’, pues estuvo a cargo del combinado croata desde 2006 hasta el año 2012, tiempo durante el cual disputó un total de 35 encuentros en los cuales obtuvo 42 victorias, 15 empates y tan solo ocho derrotas, un historial favorable que hoy lo hace digno de esta elección.

Hoy, 14 años después y tras una elección unánime por parte de la Federación Croata de Fútbol, el seleccionador Slaven asumirá un nuevo reto con la absoluta, con varios retos por delante, uno de ellos mantener a Croacia en la élite del fútbol mundial, tal como lo hizo Zlatko Dalić.

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El anuncio fue compartido por medio de los canales oficiales de la federación, la cual indicó que “A propuesta del presidente Marijan Kustić, el Comité Ejecutivo de la Federación Croata de Fútbol decidió por unanimidad nombrar a Slaven Bilić como entrenador de la selección absoluta de Croacia, ¡con el pleno respaldo del Comité Técnico de la HNS!”.

Asimismo, destacaron el rendimiento que el seleccionador, hoy de 57 años de edad, tuvo durante su primer ciclo con los ‘Vatreni’.

"¡Slaven Bilić ostenta el récord del mayor porcentaje de victorias entre los entrenadores de los Vatreni! ¡Escribamos nuevos y emocionantes capítulos!”, expresaron.

Entre tanto, el seleccionador, en sus primeras declaraciones tras su presentación como nuevo seleccionador, manifestó que asume este desafío con el compromiso de mantener a la selección de Croacia en la élite del fútbol mundial.

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“Afronto este desafío con gran ilusión; me siento plenamente preparado, pues soy un entrenador más maduro y experimentado que en 2006, pero me mueve la misma motivación y el deseo de ver a una Croacia poderosa, valiente y exitosa”, dijo.

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