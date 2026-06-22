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Lunes, 22 de junio de 2026
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Lionel Messi

Messi se convierte en el máximo goleador en la historia de los mundiales tras anotar ante Austria: así fue el tanto del argentino

junio 22, 2026
Por: Luis Cifuentes
Lionel Messi en el partido ante Austria en el Mundial 2026 - Foto: EFE
Lionel Messi en el partido ante Austria en el Mundial 2026 - Foto: EFE
El jugador argentino convirtió a los 39 minutos tras impactar el balón en el área tras un centro desde la izquierda.

Casi una semana después de igualar el récord de Miroslav Klose, Lionel Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 17 tantos anotados.

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El jugador argentino convirtió a los 39 minutos tras impactar el balón en el área tras un centro desde la izquierda en el segundo encuentro de la fase de grupos ante Austria.

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De esa manera, el delantero alemán se queda con 16 superado por un tanto por el ‘10’ de la selección argentina y el Inter de Miami.

Más abajo están el brasileño Ronaldo 'Fenómeno', con 15 tantos y el alemán Gerd Müller con 14, compartiendo posición con el francés Kylian Mbappé.

El atacante de Real Madrid podría acercarse o tratar de arrebatarle el trono, cuando busque este lunes sellar el pase de los Bleus a dieciseisavos de final contra Irak.

Al pisar el gramado el 16 de junio en Kansas, el astro del Inter Miami ya se había convertido en el jugador con más mundiales disputados en su carrera: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

El portugués Cristiano Ronaldo también inició la disputa de su sexta Copa del Mundo en el empate 1-1 de Portugal ante la República Democrática del Congo, en Houston.

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El miércoles Messi cumplirá 39 años y, rodeado de su esposa y sus tres hijos, asume a esa edad el apasionante reto de guiar a la Albiceleste al primer bicampeonato desde el de Pelé y Brasil en 1958 y 1962.

Minutos antes, el rosarino tuvo la oportunidad de anotar desde el punto penal, pero erró enviando el balón hacia el costado derecho del arco austriaco.

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