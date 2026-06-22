Estos son los equipos a los que Messi les ha marcado en los Mundiales que ha jugado; solo se fue 'en blanco' en uno
El argentino Lionel Messi anotó los goles de la victoria de Argentina ante Austria y se convirtió con 18 goles en el máximo anotador de la Copa del Mundo, superando al delantero de Alemania Miroslav Klose que ostentaba el récord desde el 2014.
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Messi llegó a este Mundial con 13 goles en su cuenta y en el primer partido del certamen del 2026 ante Argelia se despachó con un 'hat trick' para darle la victoria a la albiceleste y para alcanzar a Klose en la cima como los máximos anotadores.
Pero era de esperarse que la ‘pulga’ siguiera derecho en la cuenta porque todavía quedaban por lo menos dos partidos fijos por la fase de grupos y así fue, en el segundo juego ante Austria puso el primero al minuto 38 tras una asistencia del lateral Facundo Medina.
Previamente, había errado un penalti al minuto 7 que dejó golpeada a la Argentina y le dio vida a una Austria que estaba contra las cuerdas.
Messi todavía tiene pendiente el partido contra Jordania y los que lleguen para Argentina a medida que vaya avanzando en el Mundial y dejar una amplia distancia para quien quiera quitarle el récord como el máximo anotador de los mundiales.
Lio Messi empezó su contador de goles en el Mundial de Alemania 2006, marcándole a la antigua Serbia y Montenegro, en el de Sudáfrica no marcó, en Brasil 2014 le marcó uno a Bosnia, otro a Irán y dos a Nigeria, en Rusia 2018 le volvió a marcar a Nigeria, en Qatar 2022 ha sido hasta el momento el Mundial en el que más goles ha hecho anotándole a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos a Francia, y en la Copa del Mundo de Norteamérica le marcó tres a Argelia y dos a Austria.
Uno de los perseguidores más cercanos de Messi para quedarse con este rótulo es el francés Kylian Mbappé, quien lleva 14 goles y tiene 27 años, por lo que seguro tendrá uno o dos mundiales más para marcar goles.