NTN24
Lunes, 22 de junio de 2026
Lunes, 22 de junio de 2026
Lionel Messi

Estos son los equipos a los que Messi les ha marcado en los Mundiales que ha jugado; solo se fue 'en blanco' en uno

junio 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
El argentino llegó a 18 anotaciones convirtiéndose en el máximo anotador de los mundiales y superando al delantero de Alemania Miroslav Klose que sostenía el récord desde el 2014.

El argentino Lionel Messi anotó los goles de la victoria de Argentina ante Austria y se convirtió con 18 goles en el máximo anotador de la Copa del Mundo, superando al delantero de Alemania Miroslav Klose que ostentaba el récord desde el 2014.

Te puede interesar:

Messi llegó a este Mundial con 13 goles en su cuenta y en el primer partido del certamen del 2026 ante Argelia se despachó con un 'hat trick' para darle la victoria a la albiceleste y para alcanzar a Klose en la cima como los máximos anotadores.

o

Pero era de esperarse que la ‘pulga’ siguiera derecho en la cuenta porque todavía quedaban por lo menos dos partidos fijos por la fase de grupos y así fue, en el segundo juego ante Austria puso el primero al minuto 38 tras una asistencia del lateral Facundo Medina.

Previamente, había errado un penalti al minuto 7 que dejó golpeada a la Argentina y le dio vida a una Austria que estaba contra las cuerdas.

Messi todavía tiene pendiente el partido contra Jordania y los que lleguen para Argentina a medida que vaya avanzando en el Mundial y dejar una amplia distancia para quien quiera quitarle el récord como el máximo anotador de los mundiales.

o

Lio Messi empezó su contador de goles en el Mundial de Alemania 2006, marcándole a la antigua Serbia y Montenegro, en el de Sudáfrica no marcó, en Brasil 2014 le marcó uno a Bosnia, otro a Irán y dos a Nigeria, en Rusia 2018 le volvió a marcar a Nigeria, en Qatar 2022 ha sido hasta el momento el Mundial en el que más goles ha hecho anotándole a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos a Francia, y en la Copa del Mundo de Norteamérica le marcó tres a Argelia y dos a Austria.

Uno de los perseguidores más cercanos de Messi para quedarse con este rótulo es el francés Kylian Mbappé, quien lleva 14 goles y tiene 27 años, por lo que seguro tendrá uno o dos mundiales más para marcar goles.

Temas relacionados:

Lionel Messi

Mundial 2026

Selección Argentina

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia ante crucial decisión este domingo: principales respuestas de De la Espriella y Cepeda en entrevistas clave antes de elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El agua les llegó al cuello": análisis de las medidas económicas que el régimen cubano tomó bajo la presión de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hay sectores que llaman a incendiar el país": almirante en retiro alerta sobre amenazas durante elecciones de este domingo en Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Diario español revela que Estados Unidos tenía un plan para retener a Rodríguez Zapatero antes de su viaje a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿América Latina está experimentando un avance preocupante del populismo autoritario?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Antártida: descubren el mecanismo que explica por qué algunas zonas se calientan más rápido

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones Presidenciales en Colombia

"Él ganó, grande": Donald Trump reacciona a los resultados de la segunda vuelta electoral en Colombia

Iván Cepeda, candidato presidencial en Colombia. (EFE)
Iván Cepeda

Iván Cepeda no reconoce a Abelardo de la Espriella como ganador "oficial" de la elección y dice que se impugnarán 33 mil mesas en Colombia

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de Colombia - Foto: EFE
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella recibe primeros mensajes de felicitaciones desde EE. UU. y Colombia por victoria en elecciones presidenciales

Abelardo de la Espriella (AFP)
Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella gana la elección presidencial en Colombia

Elecciones en Colombia (AFP)
Registraduría

"Con plenas garantías de transparencia e integridad electoral se desarrolló la segunda vuelta": Registraduría de Colombia tras cierre de urnas

Más de Deportes

Ver más
Cabo Verde vs España - Foto: AFP
Mundial 2026

La debutante Cabo Verde hace historia al sumar su primer punto en un Mundial igualando ante España, una de las favoritas al título

Goalkeeper Vozinha | Foto EFE
Copa Mundial del Fútbol

Departamento de Estado busca ayudar a la madre de Vozinha, arquero de Cabo Verde para que pueda verlo jugar en el Mundial

Fanáticos y jugadores de la selección de fútbol de Canadá - Foto: EFE
Mundial

"Increíble pero cierto": Canadá le hizo 6 goles a Catar y el árbitro del partido dio 9 minutos de tiempo agregado

Opinión

Ver más
Arturo McFields Dinorah Figuera

Democratización en Venezuela un trago amargo, complejo pero necesario

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Inteligencia Artificial

Magnifica Humanitas, 5

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

Registrador de Colombia responde al presidente Petro quien no reconoció los resultados de las elecciones presidenciales: "No hay manera en la que se puedan incluir cédulas"

Gustavo Petro | Foto AFP
Elecciones en Colombia

"Petro ve que se le viene la derrota": analistas cuestionan posición del gobierno ante eventuales resultados en la segunda vuelta presidencial en Colombia

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado - AFP
SpaceX

SpaceX supera a Amazon y se convierte en la quinta mayor empresa en valor de mercado

Gustavo Petro | Foto AFP
Colombia

Comisión de Acusación abrió investigación penal contra el presidente Petro por presunta participación en política de cara a las presidenciales en Colombia

Policía Chile - Foto de referencia de EFE
Chile

Macabro crimen en Chile: exfutbolista colombiano es acusado de decapitar y quemar a su amigo; el cuerpo fue hallado dentro de una maleta

Cabo Verde vs España - Foto: AFP
Mundial 2026

La debutante Cabo Verde hace historia al sumar su primer punto en un Mundial igualando ante España, una de las favoritas al título

José Mulino, presidente de Panamá y María Corina Machado - Foto tomada de X @MariaCorinaYA
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció al presidente de Panamá por su liderazgo en el hemisferio y el apoyo al pueblo venezolano en busca de su libertad

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre