Estos son los equipos a los que Messi les ha marcado en los Mundiales que ha jugado; solo se fue 'en blanco' en uno

El argentino Lionel Messi anotó los goles de la victoria de Argentina ante Austria y se convirtió con 18 goles en el máximo anotador de la Copa del Mundo, superando al delantero de Alemania Miroslav Klose que ostentaba el récord desde el 2014.

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Messi llegó a este Mundial con 13 goles en su cuenta y en el primer partido del certamen del 2026 ante Argelia se despachó con un 'hat trick' para darle la victoria a la albiceleste y para alcanzar a Klose en la cima como los máximos anotadores.

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Pero era de esperarse que la ‘pulga’ siguiera derecho en la cuenta porque todavía quedaban por lo menos dos partidos fijos por la fase de grupos y así fue, en el segundo juego ante Austria puso el primero al minuto 38 tras una asistencia del lateral Facundo Medina.

Previamente, había errado un penalti al minuto 7 que dejó golpeada a la Argentina y le dio vida a una Austria que estaba contra las cuerdas.

Messi todavía tiene pendiente el partido contra Jordania y los que lleguen para Argentina a medida que vaya avanzando en el Mundial y dejar una amplia distancia para quien quiera quitarle el récord como el máximo anotador de los mundiales.

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Lio Messi empezó su contador de goles en el Mundial de Alemania 2006, marcándole a la antigua Serbia y Montenegro, en el de Sudáfrica no marcó, en Brasil 2014 le marcó uno a Bosnia, otro a Irán y dos a Nigeria, en Rusia 2018 le volvió a marcar a Nigeria, en Qatar 2022 ha sido hasta el momento el Mundial en el que más goles ha hecho anotándole a Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos, Croacia y dos a Francia, y en la Copa del Mundo de Norteamérica le marcó tres a Argelia y dos a Austria.

Uno de los perseguidores más cercanos de Messi para quedarse con este rótulo es el francés Kylian Mbappé, quien lleva 14 goles y tiene 27 años, por lo que seguro tendrá uno o dos mundiales más para marcar goles.