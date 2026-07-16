Conozca cómo postularse al Banco Nacional de Talentos, iniciativa de Abelardo De La Espriella para trabajar con el Gobierno Nacional

A pocas semanas de asumir la Presidencia de Colombia, Abelardo De La Espriella anunció iniciativas que tendrán como objetivo brindar apoyo a la población colombiana, principalmente a los jóvenes profesionales, técnicos y ciudadanos que quieran hacer parte del Gobierno Nacional.

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La principal iniciativa lleva por nombre Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro, una plataforma digital que permitirá registrar la hoja de vida para participar en procesos de selección de personal bajo un modelo que, según el presidente electo, estará basado en el mérito, la experiencia y las competencias de cada aspirante.

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Cabe aclarar que la recepción de hojas de vida no se hará directamente desde una página del Gobierno, sino a través de dos reconocidas bolsas de empleo: Magneto Empleos y Marble Headhunter, empresas especializadas en procesos de reclutamiento y selección de talento humano.

¿Cómo postularse al Banco Nacional de Talentos?

Según lo informado por Abelardo De La Espriella, cada aspirante debe registrarse a través de Magneto Empleos y Marble Headhunter, ya que estas empresas serán las encargadas de administrar el proceso y la organización de la información, utilizando herramientas de inteligencia artificial para clasificar los perfiles según la formación académica, la experiencia laboral, las habilidades y las competencias de cada aspirante.

La intención es que las diferentes entidades del Estado puedan consultar esa base de datos cuando requieran cubrir vacantes en ministerios, agencias gubernamentales, institutos y proyectos estratégicos durante los próximos cuatro años.

Asimismo, aunque la posesión se llevará a cabo el próximo 7 de agosto, el mandatario electo aseguró que la plataforma empezará a operar antes de esa fecha y permanecerá vigente durante los cuatro años de su mandato. Esto significa que los colombianos podrán empezar a enviar sus hojas de vida incluso antes de que inicie oficialmente el nuevo Gobierno.

“Por primera vez en la historia de Colombia, un presidente electo pone en marcha, durante la transición y antes de tomar posesión, una plataforma nacional digital de reclutamiento basada exclusivamente en el mérito”, aseguró De La Espriella.

Finalmente, uno de los principales mensajes del anuncio estuvo relacionado con el propósito de reducir la influencia de las recomendaciones políticas en la conformación del Gobierno.

Según explicó el presidente electo, el Banco Nacional de Talentos de la Patria Milagro permitirá que los perfiles sean evaluados con base en criterios técnicos y profesionales, de manera que cada cargo pueda ser ocupado por la persona que mejor responda a las necesidades de la entidad correspondiente.