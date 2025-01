Los últimos dos campeones de la Champions League se enfrentarán en el partido más destacado de los play-off del torneo: estos son los cruces

El nuevo formato de la Champions League ha cobrado factura a dos de los mejores clubes del mundo: el Real Madrid de España y el Manchester City de Inglaterra. Son los últimos dos campeones del torneo y deberán enfrentarse en los recién creados play-off en busca de un cupo a los octavos de final.

Así quedó definido en el sorteo de los play-off en el que 16 equipos deben cruzarse en llaves de las que saldrán los ocho clasificados a los octavos de final, fase en la que otros ocho equipos aguardan a sus rivales.

“Nos enfrentaremos al Real Madrid en el play-off de la fase eliminatoria de la Champions League”, indicó el Manchester City en sus redes sociales.

De igual manera, el conjunto español confirmó el impactante duelo en una fase tan primaria del campeonato. “Nuestro rival será el Manchester City”, precisó la ‘Casa Blanca’.

El Real Madrid, cabe destacar, es el vigente campeón del torneo mientras que el Manchester City hizo lo propio en 2023. Al revelarse el resto de las llaves, fue claro que los dos equipos contaron con poca suerte.

Los otros enfrentamientos de los play-off son Club Brujas vs. Atalanta, Sporting Club de Portugal vs. Borussia Dortmund; Celtic vs Bayern Múnich, Juventus vs PSV Eindhoven, Feyernoord vs AC Milan, Brest vs París Saint-Germain, y Mónaco vs Benfica.

Los enfrentamientos se cumplirán en partidos de ida y vuelta. Los primeros juegos se cumplirán el 11 y 12 de febrero mientras que los duelos finales serán el 18 y 19 del mismo mes.

Cabe recordar que los ganadores se enfrentarán a algunos de los ocho equipos que ya se encuentran clasificados en los octavos de final. Estos clubes son Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille y Aston Villa.

Los equipos clasificados a octavos de final lograron esos cupos tras ubicarse entre los primeros ocho puestos de la tabla de posiciones del torneo, en su primera fase, en la que compitieron 36 clubes.

Los equipos que quedaron entre las casillas novena y 24 son los que jugarán los play-off, y los que se ubicaron entre la posición 25 y 36 fueron eliminados.