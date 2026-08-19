Infectólogo alerta sobre aumento de covid-19 e influenza en Caracas, Venezuela
Según recoge el medio venezolano El Nacional, el infectólogo Julio Castro advirtió sobre un repunte de influenza, covid-19 y otras infecciones respiratorias en Caracas, Venezuela.
Además, el profesional de la salud señaló que actualmente circulan virus como rinovirus y adenovirus, cuyos síntomas pueden ser similares.
A través de su podcast 'Parte Médico', Castro explicó que entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, cansancio, debilidad, secreción nasal, dolores musculares y malestar general.
En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos y diarrea, por lo que recomendó no intentar identificar el virus únicamente a partir de los síntomas.
El médico aconsejó realizar un hisopado nasal durante los primeros días de la enfermedad para determinar si se trata de covid-19, influenza u otra infección respiratoria.
El especialista estimó que el incremento de las infecciones respiratorias podría mantenerse durante tres o cuatro semanas más, por lo que el repunte podría extenderse hasta finales de agosto o los primeros días de septiembre.
Entretanto, recomendó vigilar la presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, si los síntomas se intensifican.