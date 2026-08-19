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Miércoles, 19 de agosto de 2026
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Caracas

Infectólogo alerta sobre aumento de covid-19 e influenza en Caracas, Venezuela

agosto 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Una mujer mayor con mascarilla recibe un chequeo de temperatura con un termómetro infrarrojo - Foto de referencia: Pexels
Una mujer mayor con mascarilla recibe un chequeo de temperatura con un termómetro infrarrojo - Foto de referencia: Pexels
Además, el profesional de la salud señaló que actualmente circulan virus como rinovirus y adenovirus.

Según recoge el medio venezolano El Nacional, el infectólogo Julio Castro advirtió sobre un repunte de influenza, covid-19 y otras infecciones respiratorias en Caracas, Venezuela.

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Además, el profesional de la salud señaló que actualmente circulan virus como rinovirus y adenovirus, cuyos síntomas pueden ser similares.

A través de su podcast 'Parte Médico', Castro explicó que entre las manifestaciones más frecuentes se encuentran fiebre, escalofríos, cansancio, debilidad, secreción nasal, dolores musculares y malestar general.

En algunos pacientes también pueden presentarse vómitos y diarrea, por lo que recomendó no intentar identificar el virus únicamente a partir de los síntomas.

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El médico aconsejó realizar un hisopado nasal durante los primeros días de la enfermedad para determinar si se trata de covid-19, influenza u otra infección respiratoria.

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El especialista estimó que el incremento de las infecciones respiratorias podría mantenerse durante tres o cuatro semanas más, por lo que el repunte podría extenderse hasta finales de agosto o los primeros días de septiembre.

Entretanto, recomendó vigilar la presión arterial, frecuencia cardíaca y saturación de oxígeno, si los síntomas se intensifican.

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