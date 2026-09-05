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Sábado, 05 de septiembre de 2026
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Lesión

La escalofriante lesión que sufrió uno de los nuevos compañeros del colombiano Gustavo Puerta en pleno partido

septiembre 5, 2026
Por: Diana Pérez
Gustavo Puerta - Foto: EFE
Gustavo Puerta - Foto: EFE
El futbolista sufrió una de las peores lesiones en el mundo del fútbol tras la mala salida del arquero rival en un contra ataque.

Durante la reciente jornada de la Super Liga de Grecia, el nuevo equipo del colombiano Gustavo Puerta, el Olympiacos, se volvió el centro de la conversación en el mundo, pero no precisamente por el resultado del partido ante el Volo NFC.

Cuando estaba por terminar el primer tiempo, el futbolista marroquí Ayoub El Kaabi sufrió una de las peores lesiones en el mundo del fútbol tras la mala salida del arquero rival en un contra ataque.

El principal referente del Olympiacos recibió un pase de uno de sus compañeros, teniendo la oportunidad para abrir el marcador del compromiso. Sin embargo, cuando iba corriendo y estaba preparado para disparar la pelota, el arquero griego Marios Siampanis lo embistió para evitar el gol.

Desde las cámaras de la transmisión se observa cómo el jugador queda tendido en el piso y empieza a gritar de dolor.

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Cuando las cámaras enfocan mejor la toma se ve que la pierna derecha del futbolista quedó enterrada entre el césped y el arquero del Volo, una escena que hizo que los cuerpos médicos tuvieran que ingresar de inmediato al campo de juego.

Pese a que intentaba calmarse, sus gritos fueron escuchados por todo el estadio Panthessaliko, un recinto pequeño que tiene una capacidad para menos de 23 mil localidades.

El incidente también dejó bastante afectado a Siampanis, quien estaba al borde de las lágrimas por haberle provocado la fuerte lesión a su rival en su intento por no dejarse hacer el gol.

El marroquí fue sacado del campo de juego y tras esto, José Luis Mendilibar, técnico del Olympiacos, envió en su reemplazo al mexicano Armando 'Hormiga' González, para ayudar en el partido que quedó con un empate 1-1 y que puso en peligro el liderato del conjunto rojiblanco.

Hasta el momento el nuevo equipo del mediocampista cafetero no ha emitido ningún comunicado sobre su estado médico.

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