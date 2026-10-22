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Jueves, 22 de octubre de 2026
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Donald Trump

En el comienzo de temporada de la NBA, Donald Trump arremete contra LeBron James por su actitud durante el himno nacional: “Es una vergüenza total”

octubre 22, 2026
Por: Redacción NTN24
LeBron James de Philadelphia-Foto EFE
LeBron James de Philadelphia-Foto EFE
El mandatario norteamericano reprochó públicamente la conducta del deportista en el inicio de la temporada de la NBA, con la calificación de su gesto como una falta de respeto hacia la nación y sus símbolos.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra la estrella del baloncesto profesional LeBron James, por su compostura durante la interpretación del himno nacional antes del encuentro disputado el pasado martes en la ciudad de Nueva York.

A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, el jefe de Estado norteamericano acompañó sus críticas con el video del momento en que el deportista continuaba con sus ejercicios de tiro y movimientos deportivos mientras sonaba la composición patriótica en el estadio Madison Square Garden.

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“¡Mientras escuchamos nuestro Himno nacional, LeBron James le falta el respeto a nuestro país! Dije desde el principio que no vale para nada, una vergüenza total. LeBron James debería disculparse con todos esos grandes guerreros y héroes estadounidenses que murieron por la bandera estadounidense y por todo lo que representa nuestro país”, aseveró el presidente de la nación al recriminar la actitud del integrante de los Sixers de Filadelfia en el inicio de la competencia de la NBA.

En su mensaje, el mandatario exhortó al atleta de 41 años a ofrecer disculpas públicas a las Fuerzas Armadas y a los veteranos de guerra por vulnerar el protocolo de respeto hacia la bandera norteamericana y las tradiciones patrias.

La firme postura de la administración central reivindica la defensa irrestricta de las tradiciones y los símbolos nacionales frente a manifestaciones que menoscaban el fervor patrio.

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El acatamiento de las normas de respeto hacia la bandera y el himno resulta fundamental para fortalecer la unidad institucional y el orgullo cívico dentro de los escenarios deportivos de la nación.

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