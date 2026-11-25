Filtran video de la venezolana Clara Vegas llorando tras la gala del Miss Universo: estuvo muy cerca de llevar la octava corona a su país
Tras finalizar la gala del Miss Universo 2026, se viralizó en redes sociales un emotivo video de Clara Vegas Goetz rompiendo en llanto al abrazar al director de la Organización Miss Venezuela.
Vegas Goetz, cabe decir, quedó muy cerca de conseguir la octava corona para su país al ocupar el puesto de segunda finalista.
En las imágenes difundidas tras culminar el evento en el Coliseo de Puerto Rico, se observa a la representante venezolana visiblemente conmovida tras bajar del escenario.
El pasado martes 24 de noviembre se llevó a cabo la gala final de la edición número 75 del Miss Universo en el Coliseo de Puerto Rico.
Dicho certamen de belleza fue conquistado por Puerto Rico, que enfrentó en la fase final a República Dominicana.
El Miss Universo es un certamen internacional de belleza que se celebra anualmente desde 1952.
Este concurso reúne a candidatas de diferentes países, quienes participan en distintas actividades.
Durante la competencia, las participantes atraviesan varias etapas, entre ellas desfiles en traje de baño, traje típico o nacional, vestido de noche y rondas de preguntas.
Según expertos en la materia, en estas pruebas se valoran aspectos como la seguridad, la expresión, la presencia escénica, las habilidades comunicativas y sus iniciativas sociales.