Neymar habla sin tapujos de su relación con Mbappé, su excompañero en el PSG: “Tengo mis asuntos con él”

El atacante brasileño Neymar consideró que el poderoso PSG, en el que compartió con Lionel Messi y Kylian Mbappé, fracasó debido al "ego" de los jugadores y afirmó que la estrella francesa tuvo celos de su buena relación con el astro argentino.

"Tienes que darte cuenta de que no juegas solo. Tienes que tener al otro de tu lado: 'Yo soy el mejor, vale', pero ¿quién te va a dar el balón? Tienes que tener gente buena que te dé el balón", dijo 'Ney' en una entrevista con el exdelantero brasileño Romário publicada este jueves.

"Era el ego de todos. Un partido era uno, el siguiente era otro, el siguiente eran cuatro, cinco partidos seguidos, entonces no podía funcionar. Hoy en día, si nadie corre, si nadie se ayuda, es imposible ganar", agregó en el canal de YouTube Romário TV.

El '10' de la selección de Brasil, de 32 años, compartió el camerino del PSG con Mbappé y Messi entre 2021 y 2023. Aunque el tridente generó muchas expectativas, no consiguió alzar la Champions League, la gran apuesta del club francés.

Al término de la temporada 2023, el brasileño partió para el Al-Hilal saudí y el argentino, para el Inter Miami. Ambos entablaron una amistad durante su paso por el FC Barcelona (2013-17), donde formaron un temible trío ofensivo junto al uruguayo Luis Suárez.

En París, además, Neymar tuvo inconvenientes con Mbappé.

"Tengo mis asuntos con él, tuvimos una pequeña pelea, pero era un chico que al principio, cuando llegó, era fundamental. Yo siempre le decía, bromeaba con él, que iba a ser uno de los mejores, siempre le ayudaba, hablaba con él. Venía a mi casa, salíamos a cenar juntos", afirmó 'Ney'.

"Pasamos unos buenos años juntos, pero luego, cuando llegó Messi, creo que se puso un poco celoso. No quería compartirme con nadie [risas, ndlr] y entonces empezaron las peleas, el cambio de comportamiento", añadió.

El artillero histórico de la selección brasileña afirmó, no obstante, que en el cuadro parisino tuvo su mejor momento deportivo. Ese nivel le habría permitido ganar el Balón de Oro, aseguró, pero sus recurrentes lesiones desvanecieron el sueño.

"Son lesiones que me tienen fuera tres meses, seis meses. Así que eso es lo que me ha hecho daño", sostuvo. "No es algo que vaya a acabar con mi vida, que vaya a ser como, 'a la mierda, no he ganado el Balón de Oro'. Dios lo quiso así y se acabó".

Los problemas físicos han estropeado también su paso por el Al-Hilal, donde apenas ha disputado siete partidos en 16 meses.

La prensa internacional especula que abandonará el fútbol árabe al término de su contrato, que vence en junio.

Aunque dijo estar feliz en Arabia Saudita, Neymar aseguró que "en seis meses todo puede cambiar".