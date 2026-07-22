¿Qué pasó realmente en el vestuario de Argentina antes de la final? Padre de jugador de la selección habla sobre la charla motivacional de Messi

Según información de The Times India, el padre de Alexis Mac Allister, Carlos Mac Allister, indicó que su hijo le habría dicho que el mensaje de Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 contra España fue de carácter estrictamente futbolístico y no estuvo relacionado con una crisis interna en la selección argentina.

La aclaración llega luego de que un fragmento de la charla del capitán se viralizara en redes sociales y creara varias teorías sobre lo que habría ocurrido dentro del vestuario antes del partido.

La polémica comenzó a encender las redes luego de que circularan imágenes de Messi hablando con sus compañeros poco antes de salir al campo para disputar la final, que Argentina terminó perdiendo 1-0 frente a España en tiempo extra. En el video, el delantero pedía a sus compañeros que mantuvieran la calma y pronunciaba una frase que, fuera de contexto, provocó numerosas interpretaciones: les pidieron dejar atrás todo lo ocurrido y concentrarse solamente en jugar.

El mensaje bastó para que algunos usuarios en redes sociales especularan con la posibilidad de que hubiera sucedido algo dentro del vestuario argentino. Las teorías iban hacia supuestas discusiones o diferencias entre integrantes del plantel y no solo eso, inclusive a un posible desacuerdo sobre el planteamiento táctico para enfrentar a España.

Carlos Mac Allister reconoció que él mismo tuvo dudas luego de ver las imágenes. Según relató, le escribió directamente a su hijo Alexis para preguntarle qué había ocurrido y si había sucedido algo durante la reunión previa al partido. Su razonamiento, explicó, fue que si él había interpretado el video como una señal de que podía haber un problema, era lógico imaginar que el resto de los aficionados también sacaría sus propias conclusiones.

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Sin embargo, la respuesta de Alexis habría sido muy clara. De acuerdo con su padre, el jugador del Liverpool de Inglaterra le explicó que las palabras de Messi hacían referencia a cuestiones tácticas: la necesidad de mantener la pelota en el suelo, moverse con rapidez, generar y formar asociaciones triángulos para encontrar espacios. También se habría hablado de evitar los balones largos y de no perder la posesión innecesariamente, situaciones que fueron las opuestas a las que se presentaron en el encuentro.

La versión de Mac Allister apunta a que el fragmento que se hizo viral en redes sociales no dejaba ver el contexto completo de la conversación y que las palabras de Messi se interpretaron de manera errónea. El padre del futbolista negó que hubiera una división dentro del grupo y también afirmó que la derrota no tenía relación alguna con un supuesto conflicto interno , sino con que España fue superior en la final.

El propio Lionel Scaloni de igual manera se mostró en contra de las especulaciones sobre una posible tensión dentro del equipo. El entrenador cuestionó las preguntas relacionadas con rumores surgidos en redes sociales y rechazó la idea de que hubiera una crisis detrás de la derrota.