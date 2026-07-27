“Le dieron a Venezuela un montón de equipamiento ¿y cómo salió eso?, no tan bien”: Trump expone a país que apoyaba al régimen antes de captura de Maduro

En el transcurso de sus declaraciones, Trump hizo referencia al equipamiento dado a Venezuela y utilizó el diseño de la operación norteamericana para cuestionar la efectividad del apoyo recibido por el régimen venezolano.

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“Le dieron a Venezuela un montón de equipamiento, y cómo salió eso, no tan bien”, afirmó el mandatario en una declaración que de nuevo volvió a poner el foco sobre la capacidad militar con la que contaba el país antes de la operación que terminó con la captura de Maduro.

Las palabras de Trump alude al respaldo que el régimen venezolano recibió durante años de gobiernos aliados, en especial en materia de defensa y equipamiento militar. Venezuela obtuvo sistemas de armas y tecnología de origen ruso, además de sostener relaciones de cooperación militar con otros países considerados cercanos al chavismo.

El comentario del presidente de los Estados Unidos se produce después de la operación en la que Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela, un hecho que creó un punto de inflexión en la crisis política del país y que ha generado reacciones dentro y fuera de la región.

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La declaración también vuelve a poner sobre la mesa el papel que desempeñaron los aliados internacionales del régimen venezolano y la capacidad de las Fuerzas Armadas para responder ante una acción militar de gran escala.

Trump ha defendido de forma pública la operación e insistido en que el objetivo principal era sacar a Maduro del poder. Su nueva referencia al equipamiento militar venezolano va hacia la aparente incapacidad de ese arsenal para impedir la captura del entonces mandatario.

La frase del presidente de Estados Unidos rápidamente creó reacciones en redes sociales. Los usuarios debatieron acerca del nivel de preparación de las fuerzas venezolanas y el respaldo militar que recibió el país durante los años de gobierno de Maduro.