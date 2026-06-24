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James Rodríguez

Nostalgia en un abrazo: así fue el emotivo reencuentro de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero con el exentrenador de la selección Colombia José Pékerman

junio 24, 2026
Por: Diana Pérez
Juan Fernando Quintero y James Rodríguez | Foto: AFP
Juan Fernando Quintero y James Rodríguez | Foto: AFP
No es la primera vez que el entrenador argentino es visto apoyando a Colombia en esta edición mundialista, ya que estuvo presente en el debut de la 'Tricolor' ante Uzbekistán.

Un abrazo con tintes de nostalgia es como se puede describir el emotivo reencuentro que tuvieron los futbolistas James Rodríguez y Juan Fernando Quintero con el extécnico de la selección Colombia, José Pékerman.

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Tras el final del partido que enfrentó la 'Tricolor' contra República del Congo, en el que los cafeteros aseguraron su clasificación a los dieciseisavos, dos de los referentes del equipo tuvieron un reencuentro especial.

Los mediocampistas de la selección Colombia James Rodríguez y Juan Fernando Quintero se reencontraron con el argentino José Pékerman quien se acercó hasta el campo de juego para felicitar a sus expupilos.

En el video publicado por el exfutbolista Iván Ramiro Córdoba, el cual se ha vuelto viral en redes sociales, se ve que James está conversando con Pékerman y luego se abrazan. Al abrazo llega Quintero, para terminar los tres en un momento muy nostálgico y emotivo.

Luego de unos segundos de conversación, el jugador de River se dirige a otros miembros del plantel para celebrar el triunfo ante el conjunto africano, pero James se queda conversando con el extrenador del conjunto cafetero.

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James finalmente se despide de Pékerman, pero en ese momento llega el defensa Davinson Sánchez para darle un abrazo a su exentrenador, con quien se queda hablando unos momentos después.

El momento no ha pasado desapercibido por los usuarios quienes aseguraron que el reencuentro les trajo recuerdos de los buenos momentos que vivió la selección cuando Pékerman estaba a la cabeza del conjunto nacional entre enero de 2012 y septiembre de 2018.

"Recordé tantas alegrías que me dieron juntos en ese bendito mundial", "Gracias profe Pékerman su legado presente en nuestra selección, en su DT, en todo el equipo", "El argentino mas amado de Colombia", "Algún día Colombia le dará a Pékerman el lugar que corresponde en su historia", "Cambió el futbol colombiano para bien", "Este señor es el papá biológico de la selección", "Su sola presencia blinda el ánimo y el respeto por representar con alma de gladiador al país", son algunos de los comentarios.

Sin embargo, no es la primera vez que el entrenador argentino es visto apoyando a Colombia en esta edición mundialista, ya que estuvo presente en el debut de la 'Tricolor' ante Uzbekistán.

El veterano adiestrador argentino estuvo presente en el estadio, celebró los goles como un hincha más y festejó el final del encuentro con lo que tenía alrededor, hasta lo salpicaron con cerveza.

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