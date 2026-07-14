Lamine Yamal dio respuesta contundente al debate sobre la identidad nacional en el Mundial y puso a Francia como ejemplo

En las horas previas al decisivo choque de semifinales de la Copa del Mundo 2026 entre España y Francia, el protagonismo no solo se ha quedado en la pizarra táctica. La joven estrella española, Lamine Yamal, asumió los micrófonos en la rueda de prensa oficial en Arlington (Texas) para apagar con notable madurez un debate ajeno a lo deportivo.

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El delantero del FC Barcelona respondió con contundencia a las recientes declaraciones del expresidente del gobierno español Mariano Rajoy, quien había cuestionado la representatividad de la selección de Francia señalando que en su plantilla había “pocos jugadores de origen francés”.

Con la serenidad que suele mostrar cuando encara a los defensas rivales en el área, Yamal dejó clara su postura y la de un vestuario enfocado exclusivamente en lo que ocurriría en el terreno de juego.

“Yo creo que vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso, pero si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad y si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España, pero en el fútbol no hay espacio para hablar de eso”, indicó.

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El duelo contra Francia promete ser una batalla de alta tensión táctica y física. Los dirigidos por Luis de la Fuente buscarán imponer su estilo asociado y la velocidad de sus extremos frente al bloque defensivo galo. Más allá de las polémicas externas y los debates sociales, la España de Lamine Yamal quiere hablar en el único lugar donde se definen las cosas sobre el césped.