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Sábado, 18 de julio de 2026
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Migración
Programa: La Tarde

"Estamos en un EE. UU. que va entrando en un estado autoritario con desprecio hacia los migrantes": cuestionan operativos migratorios

julio 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Joan Sebastián Duran Guerrero, oriundo de Bucaramanga, en el departamento colombiano de Santander, murió durante un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). El incidente ha desatado una ola de indignación en la comunidad migrante y manifestaciones en localidades cercanas como Scarborough y ha abierto un amplio debate sobre la brutalidad policial en Estados Unidos.

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