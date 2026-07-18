"Estamos en un EE. UU. que va entrando en un estado autoritario con desprecio hacia los migrantes": cuestionan operativos migratorios

Joan Sebastián Duran Guerrero, oriundo de Bucaramanga, en el departamento colombiano de Santander, murió durante un procedimiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE). El incidente ha desatado una ola de indignación en la comunidad migrante y manifestaciones en localidades cercanas como Scarborough y ha abierto un amplio debate sobre la brutalidad policial en Estados Unidos.