Dinorah Figuera y Asamblea afín al régimen, cada uno por su lado, anuncian mesa de trabajo conjunta a partir del 1 de agosto en Venezuela

La presidente de la Asamblea Nacional legítima de Venezuela de 2015, Dinorah Figuera, y Jorge Rodríguez, quien funge como presidente de la Asamblea ilegítima del país, anuncian, cada uno por su lado, el inicio de una mesa de trabajo en conjunto a partir del 1 de agosto.

A través de su cuenta de X, Dinorah Figuera confirmó el inicio de “una agenda de trabajo conjunta, como parte de la hoja de ruta establecida para promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional”.

VEA TAMBIÉN Lo que se sabe sobre la reunión entre Dinorah Figuera y el encargado de negocios de EE. UU. en Caracas o

“La emergencia provocada por los terremotos ha puesto de manifiesto la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro. La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano”, indica el comunicado.

Por su parte, Jorge Rodríguez indicó que la mesa de trabajo, tiene como "objetivo fortalecer la democracia en el país tras los terremotos del pasado 24 de junio".

A través de un comunicado difundido en su cuenta de X, Rodríguez explicó que la jornada se enmarca en “la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que enluta al país, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia”.