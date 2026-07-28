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Martes, 28 de julio de 2026
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Venezuela

Judo venezolano: Jonhelius Patete gana bronce y apunta a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles

julio 28, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Jonhelius Patete-EFE
Jonhelius Patete-EFE
El judoca venezolano venció al cubano Naysdel Cardoso y dedicó su participación a las personas afectadas por los terremotos en Venezuela.

Jonhelius Patete ganó la medalla de bronce en la categoría de menos de 90 kilogramos de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo , una actuación que le mete fuerza su sueño de disputar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El judoca venezolano logró el tercer lugar luego de vencer al cubano Naysdel Cardoso García y sigue así su camino hacia la cita olímpica, esto a la vez se prepara para los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027, competencia que considera clave en sus aspiraciones.

Patete, de 22 años, sostuvo que su preparación no se detiene pese a los dos terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio. En esos momentos se encontró participando en una competición en Argentina. Regresó a su país para continuar con los entrenamientos junto a sus compañeros de selección.

"Nosotros nunca paramos. Nunca, nunca, nunca", afirmó el deportista, quien relató el impacto que le produjo observar las consecuencias de los movimientos telúricos y las dificultades que enfrentaron numerosas familias.

Luego de regresar a Venezuela, Patete siguió concentrado en el Centro Nacional de Judo, en Caracas, lugar donde mantiene una exigente preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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Su rutina comienza cerca de las 9:30 de la mañana con preparación física, pesas, ejercicios de resistencia y cardio. En el transcurso de la tarde, el entrenamiento se basa especialmente en el judo y en la práctica de distintas técnicas de combate.

El deportista comenzó a practicar esta disciplina desde que tenía cinco años, después de quedar impresionado por el uniforme que usaban los judocas en un gimnasio. Con el paso del tiempo, encontré en este deporte valores como la disciplina, la constancia y el enfoque necesario para alcanzar sus objetivos.

"Quiero darle lo mejor a mi país y devolver la sonrisa a los niños y las personas afectadas", expresó Patete , quien ve en sus resultados deportivos una oportunidad para representar a Venezuela en un momento difícil.

Su objetivo número uno es una medalla olímpica en Los Ángeles 2028 y, si las condiciones físicas se lo permiten, estar presente en tres o cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos.

El sueño comenzó a tomar forma cuando vio a su compatriota Elvismar Rodríguez disputar los Juegos Olímpicos de Río 2016. Desde ese día, ha venido sumando experiencia internacional, incluyendo un oro en la Copa Senior Centroamericana y del Caribe de Judo de San Salvador 2025, un bronce en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025 y un séptimo puesto en el Abierto Panamericano de Judo de Buenos Aires 2026.

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