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Martes, 25 de agosto de 2026
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Venezuela

Nueve partidos se encargarán de definir el pulso de la tercera jornada de la Copa Venezuela

agosto 25, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Fútbol venezolano - Foto: EFE
Fútbol venezolano - Foto: EFE
La fase de grupos reabre su calendario tras la interrupción de junio con varios equipos de Primera División siendo los lideres de sus respectivas zonas.

Nueve partidos se disputarán este miércoles 26 de agosto, todos por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Venezuela 2026, una fecha que podría empezar a marcar diferencias entre los equipos que quieren avanzar a los octavos de final.

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La mayoría de los clubes de la Liga FUTVE llegan como lideres de sus respectivos grupos. La jornada será sobre todo relevante ya que la primera fase espera seis fechas y solo ocho equipos lograran pasar a la siguiente instancia.

El torneo tiene 20 clubes que se distribuyen al principio en cinco grupos de cuatro integrantes. Al finalizar la fase, quedaran cinco líderes y los tres mejores segundos. Luego de esto, se unirán los ocho equipos que jugaron los cuadrangulares del Torneo Apertura de la Liga FUTVE.

La Copa Venezuela quedó suspendida tras la primera fecha, la cual se jugó en junio, esto por los terremotos que afectaron al territorio venezolano. La competición volvió en agosto y mantuvo los resultados y puntos que obtuvieron en aquella jornada.

Para la segunda fecha, Caracas FC logró una de las victorias más importantes al imponerse 3-2 como visitante rente a Yaracuyanos. Por otra parte, hubo un empate 2-2 entre Trujillanos y Ureña, así como Rayo Zuliano derrotó 3-1 al Deportivo Lara. Monagas le ganó 1-0 a Mineros de Guayana y Zamora se impuso 3-1 a Atlético Barinas.

Esos resultados han dejado varios grupos abiertos e incrementaron la importancia de la tercera jornada. Cada punto puede ser crucial en un torneo en la que los segundos lugares tendrán que compararse entre sí para conseguir exclusivamente tres de los ocho cupos que están disponibles.

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Otro elemento que cambió el torneo fue la salida del CS Marítimo de La Guaira. Como consecuencia, el Grupo A ha sido reducido a tres equipos, a su vez que las otras cuatro zonas mantuvieron cuatro participantes.

El calendario establece que, luego de esta jornada, la fase de grupos seguirá el 9 de septiembre, el 7 de octubre y por último, hasta el 14 de octubre. Los octavos de final se esperan puedan disputarse el 21 de octubre y se harán a partido único, con localía para el equipo que esté mejor ubicado.

La Copa Venezuela va a tener también una especial particularidad en su tramo decisivo: los ocho que estén clasificados de la fase de grupos se verán las caras en octavos con los ocho equipos que participaron en la fase final del Apertura 2026.

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