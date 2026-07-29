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Miércoles, 29 de julio de 2026
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Terremoto en Venezuela

Cierran temporalmente el Cuartel de la Montaña '4F', lugar donde reposan los restos de Chávez, por daños estructurales provocados por los terremotos

julio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Fotografía que muestra la fachada del Cuartel de la Montaña '4F', en Caracas (Venezuela) - EFE
Fotografía que muestra la fachada del Cuartel de la Montaña '4F', en Caracas (Venezuela) - EFE
Así lo informó el régimen venezolano mediante la 'Fundación Hugo Chávez'.

Este miércoles el régimen venezolano dio a conocer que las instalaciones del Cuartel de la Montaña '4F' en Caracas cerraron de forma temporal.

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Esto, debido a los daños estructurales provocados por los devastadores terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El Cuartel de la Montaña '4F' está ubicado en la meseta de La Planicie, cerca del sector Montepiedad en la parroquia 23 de Enero, al oeste de Caracas, Venezuela.

El "balance oficial" más reciente sobre los terremotos se dio a conocer exactamente al cumplirse un mes de los temblores, el 24 de julio de 2026.

En ese orden de ideas, 5.546 es el número de fallecidos tras los devastadores temblores registrados en la nación suramericana.

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Referente al saldo de heridos, de acuerdo con el balance divulgado por el ilegítimo presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se mantiene en 16.740 lesionados.

Vale mencionar que, aparte de los fallecidos, heridos y desaparecidos, miles de familias se encuentran damnificadas.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.

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Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: La Guaira, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.

De momento, La Guaira se encuentra en una fase crítica de remoción de escombros y asistencia humanitaria.

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