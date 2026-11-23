La famosa actriz, modelo y presentadora venezolana Catherine Fulop regresó a Venezuela en las últimas horas tras 14 años sin volver a su país luego de continuar su carrera artística en el exterior.

A través de un emotivo video publicado en sus redes sociales, la modelo caraqueña mostró cómo fue el encuentro con su familia tras más de una década sin visitar a los suyos en su país natal.

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"Me vine nuevamente a Venezuela, después de 14 años", dijo emocionada la actriz en su video publicado.

"Qué emoción estar de nuevo en mi país y no podía estar más feliz de regresar para reencontrarme con mi gente y, sobre todo, abrazar a mi mamá y compartir con mi familia", agregó.

En el video compartido se observa a la modelo abrazando a sus seres queridos y muy emocionada por el encuentro.

"Volver a casa tiene una magia muy especial", indicó.

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Por último, la famosa se mostró confiada en el futuro del país en medio de los cambios tras la captura de Nicolás Maduro.

"Me llena de ilusión ver a mi Venezuela y sentir su energía. Tener mucha fe que se vienen tiempos mejores para nuestro país", declaró.

Cabe recordar que Fulop se instaló desde hace más de 30 años en Argentina, donde ha forjado una carrera como actriz y presentadora.