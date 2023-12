Padre de Ronald Acuña Jr. envuelto en otro escándalo tras serias amenazar a lanzador del Magallanes

Nivaldo Rodríguez, lanzador de los Navegantes del Magallanes, divulgó en sus redes sociales mensajes que atribuye al padre del grandeliga Ronald Acuña Jr. con amenazas tras el juego contra los Tiburones de La Guaira, con el que juega su hijo.

"Los vamos a esperar en la puerta para matarnos todos", se escucha a Ronald Acuña padre, quien además reta a Nivaldo Rodríguez a pegarle un pelotazo a su hijo o a Maikel García.

Rodríguez escribe en el post de Instagram:

Hoy 4 de diciembre, en el estadio José Bernardo Pérez contra Tiburones de la Guaria suscitaron unos inconvenientes entre jugadores en el terrenos de juego... seguido de eso el señor Ronald Acuña padre todas estas amenazas que están escuchando en este video. Creo que no me hace falta recordarles que este tipo de situaciones en el terreno suelen suceder. Si algo me sucede a mi o a alguien del equipo del Magallanes responsabilizo al señor Ronald Acuña padre, y no voy a dudar en irme a todas las vías legales competentes de ser necesarios".



Además reflexionó que "en todos los años de carrera que tengo nunca había tenido este problema con ningún familiar de ningún jugador del béisbol o aficionado, no estoy de acuerdo ni apoyo estos comportamientos".

No es la primera vez que la familia de Ronald Acuña Jr., jugador de los Bravos de Atlanta, está envuelto en un escándalo por este tipo de conducta desafiante.

En la campaña 2022-2023 se produjo una pelea en las tribunas del estadio Universitario de Caracas, entre la familia de Acuña Jr. y aficionados de los Leones del Caracas.

En ese momento, los aficionados exigían que se le impidiera al pelotero jugar en el país.

También en noviembre Acuña Jr. respondió a quienes le decían “arrogante”.

"Si usted no tiene confianza en sí mismo, usted va a ser un pelotero más (...) Están los peloteros, las superestrellas y las leyendas, yo quiero estar ahí (leyendas). Por eso la gente me dice que soy arrogante", pronunció el beisbolista venezolano.

"Espero que Dios me siga bendiciendo para seguir poniendo números y algún día estar en el Salón de la Fama junto a Miguel Cabrera", dijo.

Este 2023 el guaireño recibió su tercer Premio Luis Aparicio como mejor beisbolista venezolano del año.

También se convirtió en el primer pelotero en conseguir 30 jonrones y 60 bases robadas en una misma campaña.