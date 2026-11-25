El reconocido entrenador catalán Josep Guardiola visitó en los últimos días un país sudamericano y se refirió a su selección en medio de los cuestionamientos.

Josep Guardiola consideró que Carlo Ancelotti necesita "tiempo" como entrenador de la selección de Brasil, durante una entrevista con el exfutbolista Romário divulgada este martes en el canal de Youtube del veterano goleador.

Guardiola conversó con Romário la semana pasada, durante una visita a Brasil en la que estuvo en las instalaciones del Bahía, club brasileño del City Group, transnacional de equipos de fútbol que tiene como gran bandera al Manchester City inglés.

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"Se necesita tiempo. No es llegar aquí Carlo, Pep, Jürgen (Klopp) o Jose (Mourinho) y hacer 'clac, clac, clac' y la selección pentacampeona es otra vez campeona del mundo", dijo el técnico catalán ante una pregunta del exdelantero sobre Ancelotti.

El técnico italiano, de 67 años y con contrato renovado hasta 2030, enfrenta fuertes críticas.

La Canarinha fracasó en el Mundial de Norteamérica 2026, eliminada en octavos de final por Noruega, y después ha estado titubeante en partidos amistosos.

"La única pregunta que se tiene que hacer el presidente (de la Confederación Brasileña de Fútbol, Samir Xaud) es: ¿creemos en lo que hacemos? ¡Adelante! Y dar tiempo", comentó Guardiola.

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El gigante sudamericano ganó el último de sus cinco campeonatos mundiales en Corea del Sur/Japón 2002.

"Me he enfrentado muchas veces (con Ancelotti), me ha ganado" y "no voy a dudar de su capacidad", expresó Guardiola, libre tras un largo ciclo como técnico del Manchester City (2016-2026).

"Es muy intuitivo, muy inteligente en la toma de decisiones tácticas", pero "él sabe, como yo, que si no ganas, no duras", agregó el también exentrenador del FC Barcelona y el Bayern de Múnich.

Este mes, en amistosos, Brasil perdió 3-2 con Japón y goleó 7-0 a Singapur.