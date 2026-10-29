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Jueves, 29 de octubre de 2026
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Cúcuta

Así avanza la llegada de soldados a la frontera entre Colombia y Venezuela tras orden de Abelardo de la Espriella de militarizar Cúcuta

octubre 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Militarización en Cúcuta - Captura de pantalla de redes sociales
Militarización en Cúcuta - Captura de pantalla de redes sociales
Los uniformados arribaron en vehículos blindados del Ejército Nacional y comenzaron a desplegarse en inmediaciones del puente internacional Atanasio Girardot.

La presencia de militares sobre la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela comenzó a intensificarse luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara la militarización inmediata de Cúcuta, en Norte de Santander, ante la compleja situación de orden público que atraviesa la región.

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Pasadas las 7:00 de la noche de este jueves, 29 de octubre, comenzaron a llegar los primeros uniformados de operaciones especiales urbanas, quienes se movilizaron en vehículos blindados del Ejército Nacional y se ubicaron a lado y lado de la vía, especialmente en inmediaciones del puente internacional Atanasio Girardot, que conecta a Colombia con Venezuela.

El despliegue hace parte de las instrucciones impartidas por el jefe de Estado al Ministerio de Defensa y a los altos mandos de la Fuerza Pública, con el propósito de fortalecer el control territorial, enfrentar a las estructuras criminales y recuperar las condiciones de seguridad en la capital nortesantandereana.

Cabe resaltar que esta decisión se produce después de varios hechos violentos registrados en Cúcuta durante los últimos días. Uno de los casos que generó mayor preocupación fue el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la ciudad y precandidato a la Alcaldía, quien fue atacado cuando se movilizaba por el Anillo Vial.

A este hecho se sumó la explosión de un artefacto en inmediaciones de las instalaciones de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander, que dejó varias personas heridas, entre ellas, integrantes de la Policía.

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La situación de seguridad también está relacionada con las dinámicas criminales que afectan a Norte de Santander. La ubicación fronteriza de Cúcuta y su área metropolitana representa un desafío para las autoridades por la presencia de organizaciones armadas ilegales y estructuras dedicadas a diferentes actividades delictivas. La Defensoría del Pueblo ya había advertido sobre los riesgos asociados a la presencia del ELN, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y otras estructuras criminales en esta zona.

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