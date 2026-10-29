"El sacrificio de nuestros valientes militares es sagrado": estas son las imágenes de conmovedor encuentro de Abelardo de la Espriella en el Hospital Militar

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, realizó este jueves una visita al Hospital Militar y divulgó unas imágenes de unos encuentros que han conmovido en las últimas horas al país.

“El sacrificio de nuestros valientes militares es sagrado para la patria”, afirmó el mandatario de los colombianos.

El jefe de Estado indicó que en la visita al Hospital Militar tuvo “el honor de acompañar a nuestros héroes heridos en cumplimiento del deber. Hombres que han entregado tanto por Colombia y que, incluso frente a la adversidad, siguen demostrando una fortaleza, una disciplina y un amor por la Patria admirables”.

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“Cada herida representa una historia de valor, entrega y sacrificio que Colombia jamás puede olvidar”, precisó.



Además, indicó que “como presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Militares”, su compromiso con ellos y sus familias es “inquebrantable”.

“No dejarlos solos, garantizarles una atención digna, acompañar su recuperación y honrar su sacrificio con hechos, no solo con palabras. A nuestros héroes les digo: ¡la patria les debe gratitud eterna”, mencionó.

Aseguró, además, que “su sacrificio nunca será olvidado y su bienestar siempre será una prioridad”.

El presidente ha tenido una posición, desde su juramentación, de solidaridad con los militares y de dureza contra el crimen.

De la Espriella ya ha dado varios golpes a estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y los grupos criminales al mando de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’, dos cabecillas que pertenecieron a las FARC y que no dejaron de delinquir tras el acuerdo de Paz firmado en 2016 en Colombia.