Próxima fecha de la Eliminatoria Sudamericana puede dejar a varios equipos con cupo directo al Mundial 2026, entre ellos Colombia

Entre el 14 y el 19 de noviembre se llevarán a cabo las fechas 11 y 12 de la Eliminatoria Sudamericana, las últimas de 2024, dos rondas que entregarán puntos clave que podrían dejar a varios equipos de la región con un cupo asegurado al Mundial 2026, que se jugará en Norteamérica.

Si se toman como referencia las eliminatorias anteriores, los cálculos indican que alcanzar aproximadamente el 40% de los 54 puntos en juego, es decir, unos 21 puntos, sería una gran oportunidad para ocupar las casillas 5 y 6 de la clasificación y poder viajar directamente al Mundial 2026.

Asimismo, las selecciones que logren entre 18 y 20 puntos, según las estimaciones, podrían disputar la posibilidad de ir al repechaje.

Dicho esto, en el primer lugar está Argentina, que suma 22 puntos en el campeonato clasificatorio y que recorre sin mayores contratiempos el camino hacia el Mundial. Sus próximos encuentros serán como visitante contra Paraguay, el 14 de noviembre, y como local ante Perú, el 19 de ese mismo mes.

De lograr las dos victorias, la "Albiceleste" se mantendría al tope de las eliminatorias y estaría más que segura en la próxima Copa Mundial de la FIFA. Con una única preocupación a 20 meses de la inauguración del campeonato orbital: la presencia de su joya más deslumbrante, Leo Messi.

Por su parte, Colombia, segunda en la clasificación con 19 puntos, también tiene la oportunidad de asegurar un cupo directo al Mundial en la doble fecha de noviembre. En esta jornada será visitante ante Uruguay, el día 15, y local ante Ecuador, el 19.

Con solo ganar uno de los encuentros, la "tricolor" sumaría 22 puntos que la ponen estadísticamente en el campeonato mundial. Aunque el objetivo, en medio de una excelente temporada, sigue siendo apuntar a la cima de la Eliminatoria Sudamericana.

Tras estas dos selecciones, con 16 puntos, están Uruguay y Brasil, en el tercero y cuarto lugar, ambos equipos con posibilidades de dar un salto importante y asegurar un cupo al Mundial si logran una buena actuación en los dos últimos partidos de 2024.

Venezuela vs. Brasil (14/11/24), Uruguay vs. Colombia (15/11/24) y Brasil vs. Uruguay (19/11/24) serán los encuentros decisivos que enfrentarán estas dos selecciones. En el caso de Uruguay, en una racha de cuatro partidos sin victoria y con sequía de goles; y en el caso de Brasil, en medio de un proceso de recuperación tras un comienzo difícil en la Eliminatoria.

Tras estos cuatro primeros lugares, los demás equipos podrán sumar puntos valiosos para buscar su sueño de ir al Mundial, pero aún se encuentran lejos para ingresar este 2024 a la zona que les daría un cupo directo al certamen.

Es el caso de las selecciones de Ecuador, Paraguay, Bolivia y Venezuela, que se encuentran en la mitad de la tabla tras una participación en las Eliminatorias llena de altibajos.

Así está la tabla de la Eliminatorias Sudamericanas:

Argentina: 22 puntos Colombia: 19 puntos Uruguay: 16 puntos Brasil: 16 puntos Ecuador: 13 puntos Paraguay: 13 puntos Bolivia: 12 puntos Venezuela: 11 puntos Perú: 6 puntos Chile: 5 puntos

Así serán las fechas 11 y 12 de la Eliminatoria:

JORNADA 11

Venezuela vs. Brasil: 14 de noviembre - 4:00 p.m.

14 de noviembre - 4:00 p.m. Paraguay vs. Argentina: 14 de noviembre - 6:30 p.m.

14 de noviembre - 6:30 p.m. Ecuador vs. Bolivia: 14 de noviembre - 7:00 p.m.

14 de noviembre - 7:00 p.m. Uruguay vs. Colombia: 15 de noviembre - 7:00 p.m.

15 de noviembre - 7:00 p.m. Perú vs. Chile: 15 de noviembre - 8:30 p.m.

JORNADA 12