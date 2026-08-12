PSG y Aston Villa se juegan el primer título internacional de la temporada: el equipo francés busca su bicampeonato

El Paris Saint-Germain y Aston Villa jugarán este miércoles la Supercopa de Europa en el Stadion Salzburg de Austria, en un partido que enfrenta al vigente campeón de la Champions League con el vencedor de la Europa League.

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El partido representa el inicio de la nueva temporada europea y como atractivo adicional, tendrá el enfrentamiento entre dos equipos que ya se vieron las caras en la Champions 2024-25.

El PSG empieza con la ventaja ya que mantiene gran parte de la estructura que le permitió conquistar Europa por segundo año consecutivo, pero también llega condicionado por el calendario. Varios de sus futbolistas jugaron el Mundial y tuvieron un tiempo reducido de preparación previo a reincorporarse al equipo.

Entre estos están Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola y Fabián Ruiz, los cuales regresaron más tarde a los entrenamientos.

La situación más complicada está del lado del Aston Villa. Unai Emery, su técnico, confirmó que Emiliano Martínez, Ezri Konsa y Ollie Watkins no están disponibles para la Supercopa. Lo anterior se debe al descanso otorgado tras su participación en el Mundial. Los tres terminaron la competición el 19 de julio y el entrenador consideró que necesitaban más tiempo de recuperación antes de volver a los entrenamientos del equipo.

El club inglés también cuenta con dos bajas por lesión que afectan principalmente al mediocampo. Se trata de Amadou Onana y Johan Manzambi quienes no podrán jugar frente al PSG.

Onana, internacional con Bélgica, sufrió problemas físicos en la temporada anterior, mientras que Manzambi, uno de los refuerzos del Villa, aún no ha podido incorporarse de forma plena al trabajo.

Por su parte, la ausencia de Martínez significa un golpe importante para Emery, ya que el arquero argentino es uno de los líderes del equipo y una de las figuras del equipo. En su lugar, el Villa va a tener que recurrir a Marco Bizot u otra de las alternativas disponibles para la portería.

Pero no todo son malas noticias para el conjunto inglés. Boubacar Kamara está disponible tras superar una lesión que lo tuvo alejado buena parte de la temporada pasada, pero llega al partido todavía en proceso de recuperar su mejor ritmo competitivo.

El PSG, por otra parte, hará lo posible defender el título que conquistó en la edición anterior frente al Tottenham. El conjunto francés quiere convertirse en el segundo club en la era moderna en ganar la Supercopa en temporadas consecutivas, esto luego de que lo hiciese el Real Madrid.

Para Aston Villa esta será su segunda participación en este certamen. La primera que disputó terminó con el título en 1982, cuando derrotó al FC Barcelona.

La Supercopa se jugará en Salzburgo y enfrentará a dos campeones continentales que tienen objetivos diferentes: el PSG quiere confirmar su dominio europeo, y por su lado, el Villa querrá aprovechar la oportunidad para conquistar un nuevo trofeo de índole internacional.