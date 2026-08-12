NTN24
Viernes, 14 de agosto de 2026
Viernes, 14 de agosto de 2026
PSG

PSG y Aston Villa se juegan el primer título internacional de la temporada: el equipo francés busca su bicampeonato

agosto 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
'Dibu' Martínez y Ousmane Dembélé, futbolistas - Foto: EFE
'Dibu' Martínez y Ousmane Dembélé, futbolistas - Foto: EFE
El campeón de la Champions y el ganador de la Europa League se enfrentan en Salzburgo con varias figuras fuera por lesiones y descanso.

El Paris Saint-Germain y Aston Villa jugarán este miércoles la Supercopa de Europa en el Stadion Salzburg de Austria, en un partido que enfrenta al vigente campeón de la Champions League con el vencedor de la Europa League.

o

El partido representa el inicio de la nueva temporada europea y como atractivo adicional, tendrá el enfrentamiento entre dos equipos que ya se vieron las caras en la Champions 2024-25.

El PSG empieza con la ventaja ya que mantiene gran parte de la estructura que le permitió conquistar Europa por segundo año consecutivo, pero también llega condicionado por el calendario. Varios de sus futbolistas jugaron el Mundial y tuvieron un tiempo reducido de preparación previo a reincorporarse al equipo.

Entre estos están Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola y Fabián Ruiz, los cuales regresaron más tarde a los entrenamientos.

La situación más complicada está del lado del Aston Villa. Unai Emery, su técnico, confirmó que Emiliano Martínez, Ezri Konsa y Ollie Watkins no están disponibles para la Supercopa. Lo anterior se debe al descanso otorgado tras su participación en el Mundial. Los tres terminaron la competición el 19 de julio y el entrenador consideró que necesitaban más tiempo de recuperación antes de volver a los entrenamientos del equipo.

El club inglés también cuenta con dos bajas por lesión que afectan principalmente al mediocampo. Se trata de Amadou Onana y Johan Manzambi quienes no podrán jugar frente al PSG.

o

Onana, internacional con Bélgica, sufrió problemas físicos en la temporada anterior, mientras que Manzambi, uno de los refuerzos del Villa, aún no ha podido incorporarse de forma plena al trabajo.

Por su parte, la ausencia de Martínez significa un golpe importante para Emery, ya que el arquero argentino es uno de los líderes del equipo y una de las figuras del equipo. En su lugar, el Villa va a tener que recurrir a Marco Bizot u otra de las alternativas disponibles para la portería.

Pero no todo son malas noticias para el conjunto inglés. Boubacar Kamara está disponible tras superar una lesión que lo tuvo alejado buena parte de la temporada pasada, pero llega al partido todavía en proceso de recuperar su mejor ritmo competitivo.

El PSG, por otra parte, hará lo posible defender el título que conquistó en la edición anterior frente al Tottenham. El conjunto francés quiere convertirse en el segundo club en la era moderna en ganar la Supercopa en temporadas consecutivas, esto luego de que lo hiciese el Real Madrid.

Para Aston Villa esta será su segunda participación en este certamen. La primera que disputó terminó con el título en 1982, cuando derrotó al FC Barcelona.

La Supercopa se jugará en Salzburgo y enfrentará a dos campeones continentales que tienen objetivos diferentes: el PSG quiere confirmar su dominio europeo, y por su lado, el Villa querrá aprovechar la oportunidad para conquistar un nuevo trofeo de índole internacional.

Temas relacionados:

PSG

Aston Villa

Supercopa de Europa

Fútbol

Deportes

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti
Dirige:
Claudia Gurisatti

Colombia unida frente a la tragedia: así avanzan los rescates para encontrar vidas en las zonas más afectadas del país

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

A dos meses de la tragedia: dirigente denuncia amenazas del régimen a familias que buscan desaparecidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jefferson Beltrán
Dirige:
Jason Calderón

La trágica historia de las trillizas en Cali: sus padres y dos de ellas murieron tras el terremoto

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Una república puede sobrevivir sin justicia independiente?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

El fenómeno de El Niño acelera su desarrollo y podría llevar al planeta a nuevos récords de calor, advierten expertos

Ver más

Videos

Ver más
"Silencio por favor", el pedido de los rescatistas en Cali en medio de los trabajos de rescate - Foto: EFE
Terremoto en Colombia

"SILENCIO, POR FAVOR": así es como hay que moverse en las zonas de rescate del terremoto en Colombia

Foto: Guantes eléctricos ICE
ICE

Así funcionan los guantes eléctricos que podrían llegar a usar agentes del ICE en EE. UU. contra inmigrantes ilegales

Familia separada por el ICE - Foto EFE
Inmigrantes en Estados Unidos

Familia venezolana vive una pesadilla tras ser separada por ICE pese a tener protección legal en Estados Unidos

Diálogos en Venezuela - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"La mesa va a ir de la mano del ritmo de EE. UU.": Alejandro Hernández sobre diálogos en Venezuela

Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez - Foto: EFE
Diálogos Venezuela

"Me parece acertado": abogado Zair Mundaray sobre anuncio del primer ciclo de diálogo en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Conmoción en Uganda: muere el futbolista David Owori tras brutal ataque cerca de su residencia - Foto de referencia Canva
Uganda

Conmoción en Uganda: muere el futbolista David Owori tras brutal ataque cerca de su residencia

Selección de Inglaterra (AFP)
Mundial 2026

Diez goles, récord y un partido vibrante: Inglaterra se metió en el podio del Mundial 2026 al vencer a Francia

Sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) | Foto: AFP
Argentina

La Asociación del Fútbol Argentino desmintió que su presidente haya sido citado a declarar o retenido tras final del Mundial en Estados Unidos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

El socialismo radical de Lula podría ser derrotado por la Doctrina Donroe

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

Antes del 7 de agosto: las decisiones climáticas que Colombia no puede seguir aplazando

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El fin de las tutelas y la hora de la nación

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Situación en Venezuela

Deudas, terremotos y crímenes de lesa humanidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Juanpis González, realizará el show benéfico en el Movistar Arena en Bogotá- Foto: Una captura de pantalla de Instagram y de X.
Terremoto en Colombia

“Si nos organizamos cabemos todos”: El evento de Juanpis González para reconstruir viviendas tras el terremoto en Colombia

Secretario de Estado, Marco Rubio / Banderas de Israel y Líbano - Fotos: AFP/Canva
Marco Rubio

Marco Rubio anuncia que designó al Cártel de Juárez y a Los Viagras como organizaciones terroristas extranjeras

La noche del 27 de agosto habrá un eclipse de Luna visible en el hemisferio occidental - Foto NASA
Eclipse

Así será el deslumbrante eclipse que se verá en Colombia y Venezuela este mes de agosto: horarios y recomendaciones para observarlo

Rosalía - EFE
Rosalía

Rosalía generó indignación por video que compartió tras la final del Mundial a días de concierto en Buenos Aires: "Yo que vos, no vengo a la Argentina"

Daños provocados por los terremotos en El Junquito, Venezuela - Fotos: X
Terremoto en Venezuela

Así quedó parte de El Junquito, zona turística a pocos minutos del noroeste de Caracas que también sufrió los estragos del doblete sísmico

Habitantes del sector Ciudad Federación, en Punto Fijo, estado Falcón, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo - Foto: X
Crisis eléctrica en Venezuela

Hartos de los problemas eléctricos, habitantes de Falcón, Venezuela, protestaron en la intercomunal Coro-Punto Fijo

Foto del Pentágono (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Miles de soldados y asalto aéreo: altos funcionarios de EE. UU. estarían analizando opciones militares para Cuba

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023