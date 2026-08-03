Régimen de Irán ejecutó a dos hombres acusados de espiar para Israel

El régimen de Irán ejecutó a dos hombres señalados de espionaje a favor de Israel, el enemigo jurado de la teocracia islámica, según un anuncio del órgano de prensa del poder judicial, Mizan.

"Omid Behzad y Pouria Safvat fueron ahorcados esta mañana (lunes) por haber transmitido las coordenadas de emplazamientos militares y de seguridad sensibles a agentes del Mosad", los servicios de inteligencia exterior israelíes, publicó el organismo.

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Aunque el medio no proporcionó ninguna información sobre la fecha de su detención ni sobre el juicio, fue claro en que habían sido condenados por "espionaje y colaboración con el régimen sionista".

Por su parte, la televisión estatal iraní dijo que los dos hombres fueron condenados por espionaje durante la guerra desencadenada por ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra Irán, y durante la ofensiva anterior, en junio de 2025, que duró 12 días.

Irán es el segundo país, después de China, que realiza el mayor número de ejecuciones, según grupos de defensa de los derechos humanos, y las ejecuciones se han multiplicado desde el inicio del conflicto en Oriente Medio.

En 2025, las autoridades de la dictadura islámica ejecutaron al menos a 1.639 personas, un récord desde 1989, según las ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, y Juntos contra la Pena de Muerte (ECPM), cuya sede se encuentra en París.

Con estas cifras en la mesa, Amnistía Internacional denunció la semana pasada una "escalada" de las ejecuciones llevadas a cabo por las autoridades iraníes, tras el anuncio de Teherán del ahorcamiento de dos hombres que habían participado en las multitudinarias manifestaciones en Irán entre finales del año pasado y principios de 2026.

Mientras tanto y con la tensión al máxima por la guerra en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las conversaciones con Irán se reanudarán, luego de tomar la decisión de cancelar un “ataque masivo” inminente con el objetivo de dar paso a una salida negociada al conflicto de Oriente Medio.

Las declaraciones del mandatario se dieron a bordo del avión presidencial, previo a su aterrizaje en la Base Conjunta Andrews cerca de Washington, tras pasar el fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

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Según reveló Trump la decisión de frenar la respuesta militar la cual llegó a calificar como “la más grande desde la Segunda Guerra Mundial” respondió a solicitudes directas de los gobiernos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, así como a gestiones del propio régimen de Irán.

“Estábamos preparados, pero los aliados pidieron que se cancelara. La razón por la que lo pidieron es porque creen que se puede alcanzar un acuerdo sobre (el estrecho de) Ormuz”, aseguró Trump quien avanzó también un posible acuerdo sobre la futura “desnuclearización del Irán”.

Pese a esto, el régimen de Irán negó que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos.

La afirmación del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní se dio horas después de que Trump afirmara a la prensa que había decidido no atacar al régimen islámico para relanzar la salida diplomática.