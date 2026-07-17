EE.UU. ejecutó primera operación de abordaje naval en el Golfo de Omán tras reactivar bloqueo al régimen de Irán

Militares del Ejército de Estados Unidos abordaron en las últimas horas el petrolero Wen Yao en el Golfo de Omán para garantizar el cumplimiento del bloqueo impuesto a los puertos del régimen de Irán. Según el Comando Central, durante la operación, infantes de marina ejecutaron el operativo descendiendo en rápel desde un helicóptero hasta la embarcación que intentaba evadir las restricciones contra la República Islámica.