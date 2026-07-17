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Viernes, 17 de julio de 2026
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España

Más de 12.000 hectáreas consumidas por incendio en España mientras humo de Canadá amenaza final del Mundial

julio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Más de 12.000 hectáreas consumidas por incendio en España mientras humo de Canadá amenaza final del Mundial - AFP
Más de 12.000 hectáreas consumidas por incendio en España mientras humo de Canadá amenaza final del Mundial - AFP
A solo dos días del encuentro decisivo, el humo de los incendios forestales amenaza con afectar los entrenamientos de ambos equipos.

El incendio forestal cerca de Zaragoza, en el noreste de España, ya arrasó más de 12.000 hectáreas y su riesgo de propagación "continúa siendo muy alto", informó este viernes el Gobierno de la región de Aragón.

"La noche ha sido muy compleja, muy difícil. En estos momentos estimamos que la superficie quemada estaría por encima de 12.000 hectáreas", indicó a periodistas el encargado de Interior del Gobierno aragonés, Roberto Bermúdez de Castro.

Este fuego ha despertado alarma en España, aún marcada por el virulento siniestro forestal de la semana pasada en la provincia de Almería, en la región sureña de Andalucía, que se cobró 13 vidas y destruyó 7.000 hectáreas.

En primera línea del cambio climático en Europa, España ha vivido en los últimos años olas de calor cada vez más largas y frecuentes, con temperaturas superiores a los 40 ºC, que crean condiciones perfectas para los incendios forestales.

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En el incendio declarado el miércoles en el municipio de Orés, una zona poco poblada de Aragón donde se evacuaron cinco pequeños pueblos, los bomberos lucharon toda la noche del jueves al viernes, pero "el fuego se mantiene muy activo", advirtió el Gobierno de Aragón en un comunicado.

"El riesgo de propagación continúa siendo muy alto" y la prioridad es "seguir garantizando la protección de todos los núcleos habitados", dijo Bermúdez de Castro.

Más de 450 bomberos, apoyados por 300 miembros del ejército y unos 30 medios aéreos que descargaron agua sobre las llamas, siguen combatiendo este viernes el fuego.

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En 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en España, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), la cifra más alta en la historia reciente.

"Los efectos de la emergencia climática cada vez se están agravando", señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el martes al visitar la zona del incendio en Andalucía, donde dijo que se prevé un "verano complejo" en España por los incendios.

Mientras España lidia con un grave incendio forestal en su territorio, otro fenómeno vinculado al fuego también causa inquietud al otro lado del Atlántico. El humo generado por los incendios en Canadá ha llegado hasta Nueva Jersey, en Estados Unidos, donde las selecciones de Argentina y España se preparan para disputar la final del Mundial.

A solo dos días del encuentro decisivo, el humo de los incendios forestales amenaza con afectar los entrenamientos de ambos equipos. El jueves, una ligera capa de neblina cubrió varias zonas de Nueva Jersey cercanas a los lugares de práctica de la Albiceleste y la Roja, que este viernes cumplen con sus penúltimas sesiones antes de enfrentarse el domingo.

El duelo por el título se celebrará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, una región situada en las afueras de Nueva York que también ha sentido los efectos de la nube de humo procedente de la provincia canadiense.

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