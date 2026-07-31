Falleció el legendario defensor italiano Franco Baresi a los 66 años

El mundo del fútbol está de luto por el fallecimiento del emblemático defensor Franco Baresi a los 66 años, considerado uno de los mejores defensores centrales del mundo y 'one club man' durante 20 temporadas con el AC Milán.

Baresi jugó 719 partidos de clubes entre 1978 y 1997, para retirarse como una auténtica leyenda con 37 años. El número 6 que llevaba en la espalda fue tan legendario que su club lo retiró después y ningún otro jugador rossonero podrá volver a llevarlo.

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"El Milan llora la pérdida de Franco Baresi, quien permanecerá para siempre, al igual que su camiseta con el número 6, como una parte inseparable del ADN y de la historia del club", escribió el viernes el AC Milan, del que fue, entre otros cargos, vicepresidente.

El club no ha precisado las causas de la muerte de Baresi, que se sometió a la extirpación de un nódulo pulmonar en agosto de 2025, lo que lo había debilitado.

"Hay personas que entran en la historia por su talento. Y otras que, por su humanidad, se quedan en ella para siempre. Franco Baresi fue ambas cosas", reaccionó la Juventus de Turín, mientras que el Inter de Milán rindió homenaje a la memoria de "un protagonista de los grandes derbis milaneses".

"Italia pierde a uno de sus más grandes campeones", comentó la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Franchino "Franco" Baresi nació en Lombardía, Italia, en mayo de 1960, y debutó en el primer equipo en 1978, con 17 años y 11 meses.

En el entrenamiento de este viernes, los jugadores de su club le rindieron homenaje con una oración alrededor de su camiseta y una posterior ronda de aplausos.

"Unidos en el recuerdo. En Perth, Rúben Amorim, su cuerpo técnico y toda la plantilla guardaron un minuto de silencio en memoria de Franco Baresi", escribió el club en sus redes sociales.