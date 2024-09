“Que día inolvidable”: Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 y los argentinos lo recibieron como si fuera la selección

El argentino Franco Colapinto, el nuevo corredor Williams, debutó este domingo en la Fórmula Uno realizando una destacada carrera, saltando desde el puesto 18 hasta una destacada 12ª posición en el Gran Premio de Italia en el circuito de Monza.

Su estreno en un Gran Premio de la categoría reina del automovilismo mundial fue muy positivo, tuvo un par de sobrepasos interesantes y ha recibido buenos comentarios. Cabe recordar que el argentino, de 21 años, correrá en las ocho carreras que le restan a la temporada 2024, en reemplazo de Logan Sargeant.

Su buena actuación también fue proclamada desde el público, pues su debut en la Gran Carpa congregó a muchos argentinos quienes fueron a apoyarlo y lo alentaron como si fuera la Selección Argentina, la campeona del mundo, y le pidieron autógrafos.

El joven corredor no pudo contener su emoción y dejó un mensaje en su cuenta de X de cómo vivió su debut en la Fórmula 1: "Que día inolvidable…. Lo que disfrute mi primer carrera en F1 no les puedo explicar!! Mucho ritmo y trabajamos muy bien con el equipo. Hay q seguir trabajando.. pero no se dan una idea lo que me duele el cuerpo jajajs Vamos por la prox".

Colapinto volverá a correr el fin de semana del 13 de septiembre, cuando la Fórmula 1 viaje a Azerbaiján en el circuito callejero de Bakú.

Entre tanto, el piloto monegasco de Ferrari Charles Leclerc se impuso este domingo ante los "tifosi" de la Scuderia en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1, por delante de los dos McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris.

El neerlandés Max Verstappen, líder del Mundial, acabó en la sexta plaza, a casi 38 segundos del monegasco, aunque mantiene una ventaja destacada con respecto a Norris en la lucha por el título.

Pese a meter en el podio a sus dos pilotos y dar un zarpazo en la lucha por el Mundial de constructores, McLaren se marcha de Monza con un sabor agridulce, ya que no se llevó el triunfo pese a copar la primera línea de la parrilla y Norris se deja buenos puntos en la pelea por la corona mundial.

Todo lo contrario que Ferrari, que no entraba en los pronósticos para la victoria, pero que se llevó el triunfo gracias a Leclerc, que partió desde la tercera plaza de la parrilla, y con el español Carlos Sainz acabando cuarto, para delirio de decenas de los miles de ferraristas que se dieron cita en el mítico trazado de Monza.

Norris pagó cara su salida, en la que se vio sorprendido por una maniobra de adelantamiento de Piastri y quedó relegado al tercer puesto en la primera vuelta tras ser superado también por Leclerc.

Estas posiciones se mantuvieron hasta la primera parada para cambiar neumáticos, aprovechada por Norris para asaltar el segundo puesto.

Los McLaren marcaban el ritmo y parecían encaminados al doblete hasta que pasado la mitad de la carrera los monoplazas de color papaya comenzaron a tener problemas con las gomas, lo que les obligó a entrar una segunda vez a cambiar ruedas.

Ferrari, con una estrategia a una sola parada, lo aprovechó y Leclerc para tomar la cabeza de la carrera a poco más de 10 vueltas para el final y ya no abandonó esa posición pese a la presión de los McLaren.

En un fin de semana con muchos problemas con su Red Bull, Verstappen acabó sexto, por detrás del Mercedes de Lewis Hamilton.

El británico George Russell (Mercedes), el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el danés Kevin Magnussen (Haas) y el tailandés Alexander Albon (Williams) completaron el Top 10, del que se quedó fuera por muy poco el español Fernando Alonso (Aston Martin).