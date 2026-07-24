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Dictadura en Venezuela

¿Rebelión contra Delcy Rodríguez? Chavistas queman y pisan banderas de EE. UU. e Israel en Caracas

julio 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Chavistas queman y pisan banderas de EE. UU. e Israel en Caracas - Fotos: X
Chavistas queman y pisan banderas de EE. UU. e Israel en Caracas - Fotos: X
Los "manifestantes" remarcaron su oposición a Estados Unidos e Israel debido a su ideología "antiimperialista".

Este viernes 24 de julio, a través de una "manifestación" en Caracas, Venezuela, en la que participaron diputados de la Asamblea Nacional chavista, tanto colaboradores como "simpatizantes" del PSUV quemaron y pisaron banderas de Estados Unidos e Israel.

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Mientras quemaban las banderas, estas personas afines a la dictadura exigieron a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen, que rompa todo tipo de relación con la Casa Blanca.

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Según estos "manifestantes", no se puede "negociar" con una administración que puso tras las rejas a su exlíder, Nicolás Maduro.

Asimismo, otro sector de la misma concentración recriminó a Rodríguez que el supuesto "bloqueo económico" de Estados Unidos "tiene mucha responsabilidad" en la crisis que experimenta el país desde hace varios años.

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Los "manifestantes" también remarcaron su oposición a Estados Unidos e Israel debido a su ideología "antiimperialista".

"Fuera el sionismo de nuestra nación", gritaron algunos de los colaboradores del régimen.

La nueva relación de Delcy Rodríguez con Estados Unidos e Israel se basa en un "pragmatismo político y de cooperación".

Esta dinámica incluye el acercamiento institucional con Washington y la asistencia técnica humanitaria con Tel Aviv.

Esta "protesta" del chavismo se produce tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes cumplen más de cinco meses arrestados desde la operación de EE. UU. el pasado 3 de enero en la capital venezolana. También se da tras los desoladores terremotos del pasado 24 de junio.

El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.

 

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