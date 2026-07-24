¿Rebelión contra Delcy Rodríguez? Chavistas queman y pisan banderas de EE. UU. e Israel en Caracas

Este viernes 24 de julio, a través de una "manifestación" en Caracas, Venezuela, en la que participaron diputados de la Asamblea Nacional chavista, tanto colaboradores como "simpatizantes" del PSUV quemaron y pisaron banderas de Estados Unidos e Israel.

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Mientras quemaban las banderas, estas personas afines a la dictadura exigieron a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen, que rompa todo tipo de relación con la Casa Blanca.

Según estos "manifestantes", no se puede "negociar" con una administración que puso tras las rejas a su exlíder, Nicolás Maduro.

Asimismo, otro sector de la misma concentración recriminó a Rodríguez que el supuesto "bloqueo económico" de Estados Unidos "tiene mucha responsabilidad" en la crisis que experimenta el país desde hace varios años.

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Los "manifestantes" también remarcaron su oposición a Estados Unidos e Israel debido a su ideología "antiimperialista".

"Fuera el sionismo de nuestra nación", gritaron algunos de los colaboradores del régimen.

La nueva relación de Delcy Rodríguez con Estados Unidos e Israel se basa en un "pragmatismo político y de cooperación".

Esta dinámica incluye el acercamiento institucional con Washington y la asistencia técnica humanitaria con Tel Aviv.

Esta "protesta" del chavismo se produce tras la captura y traslado a Estados Unidos de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes cumplen más de cinco meses arrestados desde la operación de EE. UU. el pasado 3 de enero en la capital venezolana. También se da tras los desoladores terremotos del pasado 24 de junio.

El proceso judicial contra el dictador venezolano por cargos de narcoterrorismo y narcotráfico tiene una ruta definida que culminará con el inicio del juicio el 1 de junio de 2027.