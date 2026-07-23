Cayó alias Melissa Fierro, presunta sicaria de 18 años: la mujer estaría relacionada con la estructura delincuencial ‘Solo Valle’ en Colombia

El pasado 5 de junio, en el barrio Vivisol del municipio de Girardot, Cundinamarca, alias Melissa Fierro intentó un atentado contra dos personas, quienes sobrevivieron al ataque con arma de fuego.

VEA TAMBIÉN Revelan imágenes de enfrentamiento entre el Ejército Colombiano y disidencias de las Farc en el Cauca, departamento donde sería la posesión de Abelardo De La Espriella o

A partir de ese momento, las autoridades iniciaron una investigación que incluyó el análisis de videos, declaraciones y otros elementos probatorios. El objetivo era dar con el paradero de la presunta sicaria, quien formaría parte de la organización criminal denominada ‘Solo Valle’, con injerencia en los barrios Valle del Sol, Corazón de Cundinamarca y Ciudad Montes, en el mismo municipio.

Gracias a un trabajo articulado entre la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Inteligencia de la Policía y la Fiscalía General de la Nación, se logró finalmente la captura de esta mujer.

“En Girardot, la Policía de Cundinamarca capturó en las últimas horas a alias Melissa; la detenida estaría vinculada con la estructura delincuencial Solo Valle, organización que tiene injerencia en varios sectores de Girardot”, sostuvo el coronel Miguel Ángel Díaz Llanos, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, Fierro habría iniciado como sicaria a muy temprana edad, finalizando en su detención con tan solo 18 años.

VEA TAMBIÉN Esto se sabe del caso de María Potosí, joven con ocho meses de embarazo hallada sin vida en Cali: familiares piden ayuda para encontrar al bebé o

Además del caso registrado el 5 de junio, es señalada por otro atentado ocurrido el 24 de diciembre de 2025 en el mismo barrio Vivisol, donde dos personas resultaron heridas tras ser atacadas a disparos en plena celebración navideña.

En ese sentido, las autoridades indican que estos hechos no habrían sido aislados. Alias Melissa Fierro estaría relacionada con al menos cuatro atentados adicionales, convirtiéndose —según la Policía— en una pieza clave dentro de la red criminal.

Por otro lado, el expediente de la joven registra diversas anotaciones judiciales, antecedentes que permitieron fortalecer el caso adelantado por la Fiscalía y la Policía Judicial.

Finalmente, tras ser presentada ante un juez de control de garantías, a la mujer se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Le fueron formulados cargos por los delitos de homicidio en grado de tentativa, así como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.