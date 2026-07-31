El chavismo difunde su propia versión ‘fake’ de la portada de la revista Time para beneficiar a Delcy Rodríguez

Periodistas afines al régimen chavista de Venezuela manipularon la portada de la revista Time sobre la entrevista a Delcy Rodríguez, en la que reveló pormenores de la captura del dictador Nicolás Maduro. Y es que la portada auténtica muestra a Rodríguez junto al presidente estadounidense Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, con la imagen de Nicolás Maduro detenido y la bandera de Venezuela de fondo. Sin embargo, la versión difundida por medios oficialistas presenta únicamente a Rodríguez.