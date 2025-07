"¿Quién te castigó a vos?": jugador que dejó de ser llamado a La Tricolor considera que la selección fue injusta con él y con otro goleador

El delantero con paso por la selección Colombia Hugo Rodallega fue entrevistado por el periodista Ricardo "El Gato" Arce para el canal del comunicador en YouTube y se refirió a su ausencia en la que es considerada la mejor época de La Tricolor, situación similar a la que vivió otro atacante del fútbol colombiano.

"¿Quién te castigó a vos en la selección Colombia sin permitirte ir a un Mundial?", le preguntó Arce a Rodallega, a lo que el vallecaucano respondió que, aunque había muchas hipótesis, considera que se trató de un tema personal por unas declaraciones que se tergiversaron cuando dio una entrevista a un periodista argentino en el Sudamericano Sub-20 de 2005.

Las palabras a las que 'Hugol' hace referencia están relacionadas con una comparación con el entonces también juvenil Lionel Messi, pues hubo una supuesta frase en la que el colombiano decía ser mejor que el argentino.

Sin embargo, Rodallega explicó que lo único que él manifestó fue una verdad de ese momento: que era el máximo goleador del campeonato.

En el cuerpo técnico de aquella selección argentina estaba José Néstor Pékerman, quien más adelante, antes de comandar el barco de La Vinotinto, dirigiría a la selección Colombia que hizo historia y que no convocó a Rodallega en ese momento.

Y es que el propio delantero contó que después, cuando la 'albiceleste' eliminó del Mundial Sub-20 al combinado cafetero, tres miembros de ese cuerpo técnico, entre ellos Pékerman, le "celebraron en la cara" la eliminación y lo señalaban, lo que le mostró que habían tomado personales sus declaraciones anteriores que asegura fueron editadas y sacadas de contexto para un medio radial.

En ese sentido, Arce le preguntó al goleador de la última temporada de la Liga BetPlay Dimayor, de la que fue campeón con Independiente Santa Fe, que si consideraba que la selección colombiana fue injusta con él y también con Dayro Moreno.

Sobre eso, Rodallega mencionó jocosamente que en algún momento llegó a dudar de su nacionalidad, pues, aunque tenía continuidad y era goleador en los equipos que jugó, no recibió un llamado ni siquiera en el año en el que fue el máximo goleador colombiano del año en Europa, mismo momento en el que, referencia, que Dayro Moreno en el fútbol mexicano era el máximo anotador del país a nivel mundial.

"No sé qué piensa Dayro, pero yo diría que sí, porque es que se supone que a la selección llevan los jugadores que se encuentren en mejor momento. El jugador que tenga continuidad, que esté rindiendo, en el caso de los delanteros, el jugador que esté haciendo goles, entonces diría que, si es por eso, sí. Porque yo donde estuve hice muchos goles", indicó Rodallega.

El goleador de la Premier League, con paso por Wigan Athletic y Fulham, relató haber tenido un solo acercamiento con Pékerman cuando la selección fue a jugar un partido amistoso en Inglaterra contra Estados Unidos, precisamente en el estadio del Fulham.

"Él me dice: «¿Cómo andas goleador? Ahí te estamos haciendo un análisis, no creas que te hemos dejado por fuera». Yo le dije: «No profe, usted no tiene que darme explicaciones de nada, usted haga su trabajo, yo hago el mío y cuando usted quiera contar conmigo aquí voy a estar, si llega el llamado bienvenido, si no, no se preocupe que yo soy un hincha más»", sostuvo Rodallega.

El atacante, también con paso por el fútbol turco, dejó saber que el estratega argentino le estaba dando una "explicación" de la ausencia acerca de que estaban estudiándolo, pero Rodallega no creyó en la veracidad de esas palabras: "ese cuentico a mí no me lo meten", mencionó mientras sonreía.