Domingo, 10 de agosto de 2025
Gustavo Petro

Petro da la orden de respaldar a Venezuela ante cualquier operación militar: “Colombia y Venezuela son el mismo pueblo”

agosto 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
El presidente de Colombia generó polémica por una publicación en su cuenta de X en la que aseguró que dio la orden de defender a Venezuela ante cualquier operación militar.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, generó polémica este domingo al anunciar en su cuenta de X su respaldo a Venezuela ante cualquier operación militar externa, refiriéndose a la orden de Donald Trump para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica, en el que está involucrado el Cartel de los Soles.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia”, escribió el mandatario colombiano.

o

“Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. Libertad o muerte, grito Bolívar, y el pueblo se sublevó”, concluyó su publicación.

Sus palabras han generado múltiples rechazos de la opinión pública en Colombia que, en su mayoría lo han catalogado como un respaldo a la dictadura de Nicolás Maduro, que no ha reconocido públicamente como el gobierno legítimo del país vecino, pero que ahora lo va a defender.

“Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente”, “¿Hermandad de pueblos o complicidad con una dictadura?”, “en vez de cerrar filas para defender una dictadura opresiva, debería hacerlo para defender la democracia”, “su miedo es que caiga Maduro porque se cane todos sus planes”, entre otras opiniones se leen en las redes sociales.

o

Ya Petro se había pronunciado ante esta política antinarcotraficante expresada por Trump, pero no había dado un apoyo de frente a Nicolás Maduro, simplemente había dicho que se debe respetar la soberanía nacional de cada país.

“Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Mi gobierno ha coordinado y lo seguirá haciendo con todo gobierno que se comprometa de verdad en esta lucha, respetando la independencia de los gobiernos”, aseveró el presidente de Colombia.

