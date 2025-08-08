Robert Lewandowski, Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona fueron multados por la UEFA por hechos relacionados a su último partido en Champions League

No ha empezado la temporada 2025/26 y dos jugadores del Barcelona junto con su entrenador tienen cuentas pendientes del último partido que disputaron en un torneo internacional.

Los futbolistas Robert Lewandowski y Lamine Yamal han sido multados por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) por hechos relacionados con el partido que diputaron en Champions contra el Inter de Milán.

Según el ente regulador del fútbol en Europa, los dos futbolistas incumplieron las normas del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

La UEFA alega que tanto Yamal como Lewandowski no se presentaron de inmediato en la sala de control antidopaje en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán.

El organismo afirmó que su Comisión de Control, Ética y Disciplina tomó la decisión de multar a los dos futbolistas con la suma de 5.000 euros.

Sin embargo, no han sido los únicos multados, ya que el entrenador de los culés, Hansi Flick, también recibió una jugosa multa.

El técnico del Barça tendrá que pagar la jugosa suma de 20.000 euros por haber infringido las normas básicas de conducta del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

La multa de Flick fue porque durante el partido, en los últimos minutos del encuentro, le dio un golpe al banquillo.

Así como también por sus declaraciones postpartido en las que aseguró que el resultado no había sido justo debido a unas decisiones arbitrales.

En ese momento, tras quedar eliminados, el entrenador del Barcelona afirmó que las decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak no fueron justas.

“Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir”, inició diciendo.

“No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50 al 50 acababa siendo a favor de ellos (...) No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora, no es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme”, añadió.

Su asistente, Marcus Sorg, también fue multado por la misma cantidad de dinero y por la misma razón.

El club fue recibió dos multas; la primera, de 5.250 euros por el lanzamiento de objetos y la segunda, de 2.500 euros por el lanzamiento de bengalas.

No obstante, los culés no son los únicos, ya que el Inter de Milán también tendrá que pagar la jugosa cifra de 22.000 euros por bloquear el acceso al público.

Además, de tener que pagar 11.500 euros por el lanzamiento de bengalas, algo que va contra las normas de la UEFA estipuladas en su Reglamento Disciplinario.

Este viernes no ha sido el mejor en cuanto a noticias se trata para el conjunto español, ya que en las últimas horas confirmaron la lesión del artillero polaco Robert Lewandowski.

El atacante sufrió una lesión en el muslo izquierdo y es duda para inicio de la temporada, la cual empezará el próximo viernes 15 de agosto.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça.