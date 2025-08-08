NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
UEFA

Robert Lewandowski, Lamine Yamal y el entrenador del Barcelona fueron multados por la UEFA por hechos relacionados a su último partido en Champions League

agosto 8, 2025
Por: Diana Pérez
Lamine Yamal y Robert Lewandowski | Foto: EFE
Lamine Yamal y Robert Lewandowski | Foto: EFE
Los culés no son los únicos, ya que el Inter de Milán también tendrá que pagar la jugosa cifra.

No ha empezado la temporada 2025/26 y dos jugadores del Barcelona junto con su entrenador tienen cuentas pendientes del último partido que disputaron en un torneo internacional.

Los futbolistas Robert Lewandowski y Lamine Yamal han sido multados por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA) por hechos relacionados con el partido que diputaron en Champions contra el Inter de Milán.

Según el ente regulador del fútbol en Europa, los dos futbolistas incumplieron las normas del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

La UEFA alega que tanto Yamal como Lewandowski no se presentaron de inmediato en la sala de control antidopaje en el partido de vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Inter de Milán.

El organismo afirmó que su Comisión de Control, Ética y Disciplina tomó la decisión de multar a los dos futbolistas con la suma de 5.000 euros.

Sin embargo, no han sido los únicos multados, ya que el entrenador de los culés, Hansi Flick, también recibió una jugosa multa.

El técnico del Barça tendrá que pagar la jugosa suma de 20.000 euros por haber infringido las normas básicas de conducta del Reglamento Disciplinario de la UEFA.

o

La multa de Flick fue porque durante el partido, en los últimos minutos del encuentro, le dio un golpe al banquillo.

Así como también por sus declaraciones postpartido en las que aseguró que el resultado no había sido justo debido a unas decisiones arbitrales.

En ese momento, tras quedar eliminados, el entrenador del Barcelona afirmó que las decisiones del árbitro polaco Szymon Marciniak no fueron justas.

“Pensamos que el resultado es injusto por algunas decisiones arbitrales, lo tengo que decir”, inició diciendo.

“No quiero hablar demasiado del árbitro, pero cada decisión que era 50 al 50 acababa siendo a favor de ellos (...) No me gusta hablar más del árbitro, le he dicho lo que pienso, pero no voy a repetirlo aquí ahora, no es justo tampoco para mi equipo, que ha hecho un trabajo enorme”, añadió.

Su asistente, Marcus Sorg, también fue multado por la misma cantidad de dinero y por la misma razón.

El club fue recibió dos multas; la primera, de 5.250 euros por el lanzamiento de objetos y la segunda, de 2.500 euros por el lanzamiento de bengalas.

No obstante, los culés no son los únicos, ya que el Inter de Milán también tendrá que pagar la jugosa cifra de 22.000 euros por bloquear el acceso al público.

Además, de tener que pagar 11.500 euros por el lanzamiento de bengalas, algo que va contra las normas de la UEFA estipuladas en su Reglamento Disciplinario.

Este viernes no ha sido el mejor en cuanto a noticias se trata para el conjunto español, ya que en las últimas horas confirmaron la lesión del artillero polaco Robert Lewandowski.

El atacante sufrió una lesión en el muslo izquierdo y es duda para inicio de la temporada, la cual empezará el próximo viernes 15 de agosto.

"Robert Lewandowski tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad", indicó el Barça.

Temas relacionados:

UEFA

Robert Lewandowski

Lamine Yamal

Barcelona

Multa

Champions League

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"La responsabilidad recae sobre el gobierno en el que están operando estos grupos": coronel jubilado del Ejército de EE. UU. sobre uso de fuerza militar contra cárteles terroristas

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Deportes

Ver más
Messi tras lesionarse con el Inter de Miami (EFE)
Lionel Messi

¿Llegará para el partido en el que la Vinotinto se juega su clasificación al Mundial? Esto se sabe sobre la lesión de Lionel Messi

El venezolano José Altuve. (EFE)
José Altuve

Venezolano José Altuve conecta jonrón de tres carreras en las Grandes Ligas en jugada en la que cara de resignación de rival lo dijo todo

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

El DT César Farías levanta rumores tras asistir a partido del fútbol venezolano en medio de incertidumbre por su futuro

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Oasis, banda británica / FOTO: EFE
Muerte

Un hombre murió durante el concierto de Oasis en Wembley en extrañas circunstancias

Messi tras lesionarse con el Inter de Miami (EFE)
Lionel Messi

¿Llegará para el partido en el que la Vinotinto se juega su clasificación al Mundial? Esto se sabe sobre la lesión de Lionel Messi

Banderas de Colombia y Estados Unidos / Visado - Fotos: EFE / Pexels
Visa

Visas para Estados Unidos subirían de precio en Colombia: el incremento sería drástico

El venezolano José Altuve. (EFE)
José Altuve

Venezolano José Altuve conecta jonrón de tres carreras en las Grandes Ligas en jugada en la que cara de resignación de rival lo dijo todo

Entre julio y agosto ocurre la lluvia de meteoros Perseidas - Foto NASA
Astronomía

Ya está activo uno de los eventos astronómicos más importantes del año con decenas de destellos por hora en el cielo

Avión con deportados venezolanos - Foto: NTN24
Deportaciones

Llega a Caracas un avión proveniente de Estados Unidos con venezolanos deportados, entre ellos siete niños que estaban sin sus padres

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (AFP)
Donald Trump

Trump ordena el despliegue de submarinos nucleares en respuesta a comentarios rusos "provocadores"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano