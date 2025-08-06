NTN24
Miércoles, 06 de agosto de 2025
Jugadores de América y Atlético Nacional - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

América y Atlético Nacional cuentan con los fichajes más valiosos del segundo semestre de la Liga BetPlay 2025

agosto 6, 2025
Por: Natalya Baquero González
Dylan Borrero y Facundo Bastita lideran el top 10 de las incorporaciones mejor avaluadas durante el mercado de fichajes de mitad de año que cerró el pasado 28 de julio.

Los equipos del fútbol profesional colombiano aprovecharon el mercado de fichajes para reforzar a sus plantillas de la mejor manera, pensando en los objetivos del segundo semestre, tanto en las competencias del rentado local como en las de los torneos internacionales.

Recordemos que Atlético Nacional, América de Cali y Once Caldas son las escuadras que representan a Colombia en Copa Libertadores y Copa Sudamericana, torneos en los cuales desde el próximo 12 de agosto se llevarán a cabo los juegos de los octavos de final.

Durante la pausa de mitad de año, los 20 clubes de la Liga BetPlay hicieron varios movimientos y renovaron sus nóminas con la finalidad de ser protagonistas y buscar la tan anhelada estrella de fin de año.

Dentro de las escuadras que más se reforzaron para este segundo semestre en el fútbol profesional colombiano se encuentran La Equidad Seguros, el Deportivo Cali y Llaneros. Varios equipos no solo incorporaron nuevos jugadores, sino que de paso cambiaron de técnico, caso del Junior, América de Cali y Deportes Tolima, por resaltar algunos.

A la fecha y tras disputarse cinco de las 20 jornadas de la fase regular del fútbol colombiano, varios jugadores ya han sumado minutos con sus nuevas escuadras en el balompié nacional e incluso han sido protagonistas, el caso Jhon Murillo con los Escarlatas.

o

Pues tras darse el inicio de la Liga BetPlay Clausura 2025, el portal web especializado en información de fútbol y mercado de jugadores, Transfermarkt.co, dio a conocer el top 10 de los fichajes mejor valorizados de este segundo semestre en el FPC.

Estos son los jugadores mejor evaluados de Liga II-2025

1- Dylan Borrero (extremo colombiano) – América de Cali - Se valoriza en el mercado en 2,5 millones de euros.

2- Facundo Batista (delantero uruguayo) – Atlético Nacional - Se valoriza en el mercado en 2,0 millones de euros.

3- Jhon Murillo (extremo colombo-venezolano) – América de Cali - Se valoriza en el mercado en 2,0 millones de euros.

4- Jorman Campuzano (centrocampista colombiano) – Atlético Nacional - Se valoriza en el mercado en 1,7 millones de euros.

5- Carlos Vivas (defensor central venezolano) – La Equidad Seguros - Se valoriza en el mercado en 1,5 millones de euros.

6- Joaquín Sosa (defensor central uruguayo) – Independiente Santa Fe - Se valoriza en el mercado en 900 mil euros.

7- Mauro Silveira (arquero uruguayo) - Junior de Barranquilla - Se valoriza en el mercado en 900 mil euros.

8- Jesús Rivas (centrocampista colombiano) - Junior de Barranquilla - Se valoriza en el mercado en 800 mil euros.

9- Lucas Monzón (defensor uruguayo) - Junior de Barranquilla - Se valoriza en el mercado en 800 mil euros.

10- Jarlan Barrera (mediocampista colombiano) – Independiente Medellín - Se valoriza en el mercado en 750 mil euros.

