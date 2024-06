Selección de fútbol busca nuevo entrenador por LinkedIn tras quedar fuera del Mundial 2026

Luego de perder su oportunidad de poder participar en la próxima Copa del Mundo 2026, la selección de India despidió a su entrenador, el croata Igor Štima, quien dirigió al combinado nacional desde 2019.

Tras su salida, la Federación de Fútbol de India (AIFF) se encuentra en búsqueda de un nuevo técnico que asuma la tarea de dirigir a la selección de India y llevarla a un máximo nivel que le permita llegar a nuevas instancias en las competencias internacionales.

Lo interesante del asunto es que, la federación ha decidido buscar al nuevo entrenador desde la plataforma de empleo LinkedIn.

De acuerdo con la oferta publicada en este portal de empleo, el candidato que busca la AIFF debe tener: una amplia experiencia como entrenador, entre 10 y 15 años, debe de haber jugado al fútbol de manera profesional o dirigido un equipo nacional en competencias continentales o en eliminatorias mundialistas.

El salario será negociado en base con las expectativas del candidato y con las posibilidades económicas que disponga la federación.

Además, uno de los requisitos que aparece en la oferta es que el futuro entrenador de la Selección de India pueda alcanzar “un alto nivel” futbolístico y tenga una “excelencia personal” dentro de las limitaciones presupuestarias.

Esto luego de que el croata Igor Štima fuera despedido, pese a haber firmado contrato hasta 2026, tras la eliminación de India en la segunda ronda de las clasificatorias para la Copa del Mundo 2026.

Por su parte, el entrenador croata le exigió a la AIFF una indemnización por haberlo despedido “sin justa causa” e incluso amenazó con tomar acciones legales en contra de la institución.

Tras la eliminación, Štima aseguró: “Es una especie de injusticia para mis jugadores, porque estuvimos muy cerca de ganar este partido y clasificarnos para la tercera ronda, pero no pudo ser”.

La Selección de India, que nunca ha ido a un mundial, tenía como objetivo llegar a la tercera fase de las eliminatorias, pero una contundente y polémica derrota ante Catar hace unas semanas la dejó fuera del camino para luchar por el máximo título en el mundo.

Sobre la derrota, el técnico croata añadió que “Catar tuvo suerte, sobre todo porque remontó el 1-0 en contra con un gol irregular. Puedo confirmarlo ahora porque vi la repetición. Toda la pelota estaba afuera de la cancha y el gol fue válido. No debería ocurrir en el fútbol actual, porque ese gol cambió todo en este partido”.

“Le podría haber pasado a Qatar y diría lo mismo. No busco excusas, pero me entristece cuando tienes a 23 chicos trabajando muy duro y viviendo el sueño de poder lograr algo y ese sueño se aniquila porque no impedimos que ocurran estas cosas”, puntualizó.

De hecho, India ocupa actualmente el puesto número 121 en el ranking de la FIFA, su peor puesto desde marzo de 2017.