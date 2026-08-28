Justicia ecuatoriana declara culpable de corrupción al expresidente Lenín Moreno

La justicia de Ecuador declaró culpable este miércoles al expresidente Lenín Moreno (2017-2021) en un caso de corrupción en el que se benefició de sobornos durante la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país a cargo de la china Sinohydro, informó la Fiscalía.

La justicia aún no define la condena para Moreno, pero la Fiscalía pidió seis años y seis meses de prisión.

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Un tribunal de la suprema Corte Nacional de Justicia (CNJ), con sede en Quito, "ha informado que 4 de los procesados, incluido Lenín M., son responsables del delito de Cohecho", señaló el organismo en su cuenta en X.

De 73 años, Moreno espera a conocer la condena tras la decisión de la suprema Corte Nacional de Justicia.

En un fallo de primera instancia, la corte encontró responsable a Moreno de haberse beneficiado de una trama de corrupción en torno a la central Coca Codo Sinclair, que empezó a operar en 2016.

Mientras era vicepresidente del exmandatario socialista Rafael Correa, entre 2007 y 2013, la familia de Moreno captó alrededor de un millón de dólares de los sobornos de Sinohydro para favorecer la construcción, de acuerdo a la Fiscalía.

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"No he recibido un solo centavo por parte de Sinohydro", dijo el expresidente tras conocer la decisión de la justicia.

De acuerdo con la Fiscalía la empresa china habría pagado coimas por 76 millones de dólares (un 4% del costo de la obra).

Moreno, quien se mueve en silla de ruedas, también desempeñó los cargos de enviado especial para temas de discapacidad de las Naciones Unidas en Ginebra y de representante de la OEA para las personas con discapacidades en Asunción.