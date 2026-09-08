Joven de 24 años, oriundo del estado Portuguesa, murió por inmersión en playa Los Cocos, Falcón

Un joven de 24 años, oriundo del estado Portuguesa, murió por inmersión en la playa Los Cocos, estado Falcón. El fallecido fue identificado como Greibert José Bolívar Toro.

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La situación ocurrió mientras se encontraba en el balneario acompañado por varios de sus familiares.

La información de las autoridades apunta a que el joven ingresó al mar mientras ingería bebidas alcohólicas y posteriormente fue arrastrado por una intensa corriente. El cuerpo fue localizado el mediodía del lunes 7 de septiembre.

Un hecho parecido, pero aislado, que también tiene que ver con el estado Falcón, sucedió recientemente: un hombre murió ahogado mientras se encontraba buceando en Cayo Sombrero.

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La víctima fue identificada como Néstor Javier Pineda Méndez, de 34 años de edad, residente del sector Alí Primera de Tucacas.

De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió el sábado 29 de agosto durante una jornada recreativa en este popular cayo.

Ante estos hechos, una fuente consultada por NTN24 sostuvo que las muertes por ahogamiento en Facón "no son recurrentes".

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A su vez, detalló que no existen estadísticas oficiales que indiquen una frecuencia regular, ya que sus playas se caracterizan por ser de aguas tranquilas.