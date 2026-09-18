Mbappé finaliza su colaboración con Nike para convertirse en la imagen de marca deportiva que busca un lugar en el fútbol

El capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, ha fichado por la marca suiza de ropa deportiva On, poniendo fin a una larga relación con Nike que se remonta al inicio de su carrera, según anunció la compañía el viernes.

"Hoy, la marca suiza de ropa deportiva On anuncia su entrada en el mundo del fútbol de la mano del campeón Kylian Mbappé, marcando el inicio de la trayectoria de la marca en el deporte más importante del mundo", rezaba un comunicado de la compañía.

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On también anunció que Thierry Henry, campeón del mundo en 1998, ha sido nombrado director deportivo. La compañía planea lanzar sus primeras botas de fútbol el próximo año.

"Desde el principio, lo que me atrajo del On fue la oportunidad de construir juntos algo completamente nuevo que ayudará a dar forma al juego del mañana", dijo Mbappé.

"Quiero aportar mi experiencia y perspectiva a lo que creamos, ampliar los límites de lo posible mediante la innovación y mantenerme siempre fiel a la alegría del fútbol", agregó.

"Compartimos un sueño, y esto es solo el principio", resaltó.

La marca, que está dando un paso importante en el mercado del fútbol con el fichaje de Mbappé, no reveló el valor de su contrato.

Fundada en 2010 y centrada anteriormente en calzado para correr y tenis, On cuenta entre sus accionistas con el gran tenista Roger Federer.

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Federer también dejó Nike hacia el final de su carrera como jugador para unirse a la compañía con sede en Zúrich.

La marcha de Mbappé supone un duro golpe para Nike, la mayor empresa de ropa deportiva del mundo, que había estado vinculada al delantero del Real Madrid desde 2006 y lo había convertido en una de las principales figuras de su negocio futbolístico.

El ganador del Mundial de 2018 y máximo goleador histórico del torneo con 22 goles se había convertido gradualmente en el principal embajador de fútbol de Nike, sucediendo al gran jugador portugués Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años se acerca al final de su carrera como jugador.

Su salida se produce tras la de Lamine Yamal, reciente campeón del mundo con España, que cambió Nike por Adidas en 2024.

Nike mantiene bajo contrato a varias de las mayores estrellas del fútbol, ​​entre ellas el delantero noruego Erling Haaland y el delantero brasileño Vinicius Junior.