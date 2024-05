Técnico venezolano César Farias le ‘cantó la tabla’ al aire a periodista Vélez, a quien acusó de difamarlo

El técnico venezolano César Farias no para de dar de qué hablar en Colombia tras su paso por el América de Cali, equipo que anunció que ya no tenían un vínculo laboral con el adiestrador por el fracaso del equipo en el torneo colombiano.

A raíz de su despido se ha venido especulando que el entrenador golpeó a jugadores del plantel y ellos mismos habrían solicitado a la dirigencia del equipo que no querían seguir trabajando con él, algo que ninguna de las partes ha confirmado.

Durante el programa F90 de ESPN Colombia, se entrevistó a Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, a quien le preguntaron por los motivos de la desvinculación de Farias como técnico del equipo ‘escarlata’ y él lo aclaró.

“Yo personalmente con Farías tengo muy buena relación e igual Marcela, pero la eliminación con Alianza en la Sudamericana y la eliminación del torneo generó un ambiente tenso con la hinchada y algunos periodistas, entonces preferimos no continuar con Farías. Lamentablemente algunos periodistas saben que el tema América es muy mediático y se inventan amenazas o peleas, pero si llamáramos a cualquier técnico que haya pasado por el equipo estarían dispuestos a volver, porque las peleas se las inventan los periodistas y las redes sociales”, aseveró Gómez.

La entrevista continuó y el máximo accionista del equipo caleño no confirmó ninguna pelea con jugadores de parte del profesor Farías y que todo pasó por un tema de resultados deportivos.

Posteriormente, César Farías accedió a la entrevista en el medio mencionado, pero la charla trascendió de lo deportivo a lo personal, cuando el venezolano se refirió puntualmente al conductor Francisco ‘Pacho’ Vélez, a quien señaló de haberlo “difamado”.

“Lo que es triste es que se ensucie el nombre de una persona como ser humano, este es un programa internacional y esto se lo digo a usted Pacho, que lo admiro y respeto, este programa se ve en mi país y lo ven mis amigos y mis padres, pero tengo que decirle que usted me está difamando desde hace días, me quedo sorprendido de todo lo que ha dicho de mi”, dijo el entrenador.

“Que me pelee con alguien, que le pegue a un entrenador, a una señora, cualquier cantidad de cosas. Imagínense que César Farias le hubiera pegado alguien el escándalo que se hubiera armado. Luego que tuve mala relación con los jugadores y eso no es verdad”, agregó Farías.

“Yo no puedo creer en chismes de peluquería, yo lo respeto a usted y he tenido consideración cuando me entrevista, pero yo también merezco respeto y usted me está difamando, eso no es correcto y me siento afectado moralmente porque tengo hijos y no está bien lo que usted ha dicho”, puntualizó.

Vélez lo dejó hablar y una vez el entrenador se desahogó, le respondió: “Aquí nadie ha dicho que usted le pegó a una mujer, yo no me meto en ese tema sabiendo cosas. Yo lo que dije es que en un partido del desgarre, un partido normal que se hace los sábados usted se peleó con alguien y la persona que me lo informó estuvo ahí, ese fue el único instante en el que me referí a usted, de lo demás no me puede responsabilizar porque no lo ha tocado y lo invito a que me muestre una prueba de que yo lo haya dicho”.

La discusión continuó y la entrevista se vio enfrascada entre el ‘rifirrafe’ del adiestrador con el conductor, quien se mantuvo firme en que nunca había hablado del venezolano y lo invitó a que revelara las presuntas pruebas que dice tener en donde él lo haya difamado.

La pelea se detuvo ahí y Farías respondió las pocas preguntas que quedaban por el tiempo asignado a la entrevista, aseverando que ahorita está tranquilo y no descarta seguir dirigiendo en Colombia, pero por ahora se está enfocando en otros temas.