Tenista celebra como si hubiera ganado un torneo primer ‘game’ que le pudo arrebatar a Djokovic cuando perdía 6-0 y 2-0 en el US Open

El tenista francés Alexandre Müller protagonizó un emotivo y divertido momento cuando celebró, como si se hubiera consagrado campeón de un torneo, el primer game que le logró arrebatar al serbio Novak Djokovic cuando perdía 6-0 y 2-0 en su partido por la primera ronda del US Open.

La celebración de Müller llegó después de un certero saque en un game en el que Djokovic pareció respirar un poco tras una seguidilla de ocho games consecutivos ganados en los que fue una aplanadora del tenis.

Müller alzó los brazos y se deleitó con los aplausos del público que entendió que para un tenista siempre será especial ganarle, aunque sea, un game a Djokovic más aún cuando es amplia la diferencia en el nivel de juego.

El serbio se impuso finalmente en el partido por 6-0, 6-2 y 6-3 y avanzó a la segunda ronda del torneo en la que se enfrentará al español Bernabé Zapata Miralles.

Con su victoria en la primera ronda del US Open, Djokovic volverá a ser el número uno del mundo cuando se acabe el campeonato.

Djokovic no tenía puntos que defender este año en el US Open debido a que la temporada pasada no pudo jugar el torneo por cuenta de las restricciones que impuso Estados Unidos ante la pandemia del Covid-19.

El español Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, por el contrario debe defender los 2.000 puntos que obtuvo en 2022 tras consagrarse campeón. Esa es la razón por la que Djokovic será de nuevo el líder del ranking de la ATP.

"Sabía que podía comenzar el partido tarde pero estaba emocionado de volver a esta pista", aseguró Djokovic tras finalizar el partido. "Fueron un par de años sin estar aquí y siempre es un placer y un honor jugar ante ustedes", dijo.

El serbio también manifestó que “las sesiones nocturnas en Arthur Ashe son sin duda las más emocionantes, divertidas, ruidosas y energéticas que se pueden tener”.

En otros resultados, la mayor sorpresa del torneo la protagonizó el español Roberto Carballés, número 63 del mundo, quien le ganó al danés y número cuatro del mundo Holger Rune, en cuatro sets, por 6-3, 4-6, 6-3 y 6-2.