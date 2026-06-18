Tras la floja presentación de Portugal ante RD Congo, la prensa lusa asegura que el DT Roberto Martínez tendría un acuerdo con club árabe

Una vez finalizado el partido entre la selección de Portugal vs. la selección de la República Democrática del Congo, la prensa lusa dio a conocer que el DT Roberto Martínez estaría negociando con reconocido club árabe.

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De acuerdo con varios espacios periodísticos, el estratega español estaría en conversaciones con Al-Nassr.

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En ese orden de ideas, Martínez, próximo a cumplir 53 años, podría reencontrarse con el experimentado delantero Cristiano Ronaldo.

Los informes apuntan a que el entrenador ficharía pronto por la Liga Profesional de Arabia Saudí.

De ser así, su etapa al frente de la 'Seleção' acabaría tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con un Cristiano Ronaldo totalmente anulado, Portugal hizo su tan esperado debut en Mundial de 2026 tras enfrentarse a RD Congo.

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Aunque los 'lusos' abrieron el marcador, con un gol rápido al minuto 6 gracias al futbolista João Neves, su superioridad en el resultado acabó en el 45+5.

Sobre el final del primer tiempo, República del Congo fue dominante y con un gol de cabeza de Yoane Wissa empató el partido.

Con este marcador, tanto Portugal como RD Congo quedaron con un punto nada más en la tabla del Grupo K.

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Ese cuadro lo lidera Colombia, con 3 puntos; seguidamente, en el puesto 2, RD Congo, con 1 punto; luego, en la casilla 3, Portugal; y en la cuarta posición, Uzbekistán con 0 puntos.