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¿Se le dará la revancha? Cristiano Ronaldo vuelve a pisar este estadio mundialista y buscará sumar de a tres con la selección de Portugal

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
El Mundial 2026 reunirá a 16 ciudades sede distribuidas en los tres países anfitriones, convirtiendo a Houston en uno de los epicentros del torneo más destacado del fútbol mundial.

El NRG Stadium de Houston, Texas, se convierte en uno de los escenarios destacados del Mundial 2026, albergando siete encuentros que incluyen partidos de la fase de grupos y ronda eliminatoria del torneo que se celebra conjuntamente en Estados Unidos, México y Canadá.

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El imponente recinto deportivo, ubicado en el corazón de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos, cuenta con una capacidad para 72,000 espectadores. Houston, la metrópoli más poblada de Texas con aproximadamente 2.3 millones de habitantes, es testigo de enfrentamientos entre algunas de las selecciones más emblemáticas del fútbol mundial.

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Entre los partidos confirmados destaca el encuentro entre Alemania y Curazao, el mismo que ganó la selección germana, cuatro veces campeona del mundo (7 - 1).

Portugal, por su parte, tiene una participación especial en Houston, siendo el único equipo que disputará dos partidos en esta sede.

La selección lusa enfrentó en este lugar al Congo, encuentro que sorpresivamente quedó 1 a 1. Luego, los liderados por CR7 jugarán en dicho recinto ante Uzbekistán.

Los Países Bajos medirán fuerzas contra Suecia en otro de los duelos programados. La selección neerlandesa, que ha alcanzado la semifinal en tres ocasiones sin lograr el título mundial, buscará finalmente romper esa racha en esta edición del torneo.

El enfrentamiento entre Cabo Verde y Arabia Saudita promete ser otro partido destacado. Cabo Verde representa "una de las grandes sorpresas del fútbol africano", mientras que Arabia Saudita llega como "el equipo que ya sabe lo que es dar golpes históricos", en referencia a su victoria sobre Argentina en Qatar 2022, uno de los resultados más impactantes del último mundial.

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El calendario del NRG Stadium se completará con un partido de dieciseisavos de final y uno de octavos, encuentros donde la presión aumentará considerablemente.

En palabras textuales: "En Houston, un error te manda a casa desde el estadio o desde el espacio", en alusión a la importancia de cada jugada en la fase eliminatoria.

El Mundial 2026 reunirá a 16 ciudades sede distribuidas en los tres países anfitriones, convirtiendo a Houston en uno de los epicentros del torneo más destacado del fútbol mundial.

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