Así luce la nueva camiseta del Inter Miami presentada por Lionel Messi e inspirada en estadio de EEUU que pese a su imponencia no albergó el Mundial

El inter Miami presentó este jueves la colección del tercer uniforme del club para 2026, denominado "Cénit".

La campaña, encabezada por Lionel Messi, es de color blanco y está inspirada en el Nu Stadium.

"Inter Miami CF y su socio Adidas presentaron hoy Cénit, la colección del tercer uniforme del club para 2026. Un diseño impactante inspirado en la llegada del nuevo hogar del club, Nu Stadium, y en un momento decisivo en el que la visión de Inter Miami CF ha alcanzado su punto más alto hasta ahora", explicó en un comunicado el equipo.

Además del color blanco, la camiseta está acompañada de detalles rosas, mentas y negros.

"Su sutil patrón integral está inspirado en las líneas arquitectónicas de la icónica cubierta de Nu Stadium, simbolizando el lugar donde ahora convergen los jugadores, los aficionados y la ciudad", explicaron.

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El escudo del equipo conserva sus colores tradicionales, mientras que el logotipo de Royal Caribbean, ubicado en la parte central del pecho, luce un tono rosa. En las mangas destacan las tres franjas características de Adidas, combinadas en rosa, menta y negro.

El Inter Miami utilizará esta nueva indumentaria por primera vez el próximo sábado, cuando dispute la jornada 19 de la Major League Soccer (MLS) frente al Columbus Crew.

El club de Florida inauguró el pasado 4 de abril su nuevo estadio, el Nu Stadium, en un acto encabezado por los hermanos José y Jorge Mas, cofundadores del club, junto al exfutbolista David Beckham. Con esta apertura, el equipo dejó atrás seis años jugando en un recinto provisional ubicado en Fort Lauderdale.

Lionel Messi regresó este miércoles a las prácticas del Inter Miami diez días después de la final perdida con Argentina en el Mundial de Norteamérica.

El capitán albiceleste saltó al césped de entrenamiento acompañado de su amigo Luis Suárez, según se observa en un vídeo publicado por el Inter en redes sociales.

Messi pasó una semana de descanso junto a su familia en su natal Rosario para recuperarse tras la amarga derrota en la final de la Copa del Mundo ante España (1-0) en East Rutherford (Nueva Jersey).

"El dolor es muy grande y va a costar que cierre está herida", escribió Messi el 20 de julio en Instagram en sus únicos comentarios públicos después de que se escapara el sueño del bicampeonato en el Mundial.

Mientras se encontraba en Argentina, su entrenador en el Inter Miami, Guillermo Hoyos, dijo que Messi y el también internacional argentino Rodrigo De Paul no tenían ninguna fecha de regreso al plantel.

"Ellos necesitan el tiempo", dijo el argentino Hoyos una semana atrás. "Un Mundial es algo tremendo y hay un desgaste físico y mental y se merecen los espacios".

Tanto Messi como De Paul fueron liberados por la MLS de participar en el Juego de las Estrellas que disputaban este miércoles en Charlotte un combinado de figuras de la liga norteamericana y otro de la mexicana.